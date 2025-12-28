IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Еквадор затвори границите си, за да се бори с организираната престъпност

Решението за затваряне на гранични пунктове провокира недоволство в някои гранични провинции

28.12.2025 | 17:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Еквадор заяви, че е затворил границите си като мярка за борба с организираната престъпност, предаде ЕФЕ.

Еквадорското правителство каза вчера, че затварянето на гранични пунктове с Колумбия и Перу е мярка за борба с организираната престъпност, която е активна в тези райони.

На 24 декември Министерството на външните работи на Еквадор заяви, че от този ден остава отворен само по един граничен пункт с Колумбия и Перу по "причини, свързани с националната сигурност", отбелязва БТА.

Решението за затваряне на гранични пунктове провокира недоволство в някои гранични провинции, които виждат в мярката заплаха за местната икономика.

Еквадорското правителство реагира на това, като каза, че решението е взето на базата на технически анализи и разузнавателна информация и че цели да нанесе удари по икономическите дейности на престъпните организации.

В Еквадор от миналата година действа положение на "вътрешен въоръжен конфликт", което бе обявено от президента Даниел Нобоа като мярка за засилване на борбата с организираната престъпност. Престъпните банди бяха обявени за терористични организации. (БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Еквадор организирана престъпност
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem