Популисткият съюз между Великобритания и Франция вече не е просто фантазия

Представете си сценария през 2026 г.: френският премиер Джордан Бардела и британският премиер Найджъл Фараж, току-що спечелили предсрочни избори с антисоциални, антиимиграционни и антиевропейски платформи, застъпват се за ново сърдечно съгласие между двете страни с подкрепата на Доналд Тръмп и Владимир Путин. Невероятно? Може би. Но все по-вероятно.

Ако неотдавнашната среща между двамата крайнодесни лидери доказа нещо, то е, че френската Национална коалиция и британската Реформистка партия никога не са били толкова близо до властта и толкова гласовити за създаването на континентален „патриотичен“ съюз, създаден в рая на MAGA – може би един ден включващ и германската AfD, пише Лионел Лоран. колумнист в Bloomberg.

Въпреки че все още са достатъчно противоречиви, за да бъдат замервани с яйца или млечни шейкове, когато се появяват на публични места, Бардела и Фарадж са начело в проучванията в съответните си страни с 25-35% от гласовете, подпомогнати от настоящите управляващи, които изглежда не могат да направят нищо правилно, и от основните десни партии, които губят подкрепа. Шарл де Гол сигурно се върти в гроба си, докато се засилват призивите за съюз между наследниците на неговите „Републиканци“ и френската крайна десница.

Двамата лидери са странна двойка: 30-годишният Бардела, който е напуснал колежа, идва от беден квартал, а 61-годишният Фарадж е бивш търговец на Лондонската борса. И все пак и двамата са използвали трибуната на Европейския парламент, за да отправят атаки срещу Брюксел, да проправят път в националната политика и да привлекат по-младото поколение в социалните медии с видеоклипове, в които пият алкохол и ядат месо. Те са по-близки по икономическите си възгледи, отколкото биха подсказали социалните и антипазарни идеи на фигурата на Националния фронт Марин льо Пен.

Бардела открито ухажва хора като Бернар Арно от LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE с разговори за по-ниски данъци, по-малко разхищения и по-малко бюрокрация. Шефовете може да се възмутят от нападките срещу имигрантите, но Бардела вече не е толкова опасен за елита преди напускането на Макрон през 2027 г. – подобно на привлекателността на Фарадж сред финансистите, които проявяват интерес към реформите.

Предвид подобната позиция на италианската десница под ръководството на Джорджия Мелони, това може да се нарече пост-Мелони вълна на европейския популизъм.

Реалността на напрегнатите публични финанси във Великобритания и Франция означава, че дори конституционните радикали трябва да изглеждат фискално консервативни. По отношение на Русия, както Фарадж, така и Бардела се откъснаха от явното си възхищение към Путин. И пътят им към победа на изборите се вижда като обединяване на десницата, а не като конкуренция с левицата.

По-спокойното отношение към парите също е задължително, независимо от осъждането на Льо Пен за злоупотреба с власт. Реформаторската партия на Фарадж получи рекордно дарение от 9 милиона лири (12 милиона долара) от инвеститор в криптовалути; партньорството на Бардела с издателската империя Vivendi SE на Винсент Болоре е източник на големи печалби. Тихият рефрен на някои коктейлни партита от Лондон до Париж, може би отразяващ неотдавнашния опит на Милан, е, че това са популисти, с които може да се прави бизнес.

Последиците за Европа, ако двамата спечелят властта, биха били тежки, дори ако Обединеното кралство вече е напуснало Европейския съюз и партията на Бардела вече не подкрепя излизането от еврозоната. „Това може да бъде екзистенциално за Европа като политическа единица, такава каквато я познаваме“, казва Катрин Фиески, автор на книгата „Популокрация“ от 2019 г.

По-тесните връзки между Обединеното кралство и ЕС ще станат по-трудни, ангажиментите към НАТО ще бъдат подложени на изпитание, а амбициите за интеграция в еврозоната ще се сблъскат с етатизма и протекционизма, поставящ Франция на първо място. Пазарите, които вече са разтревожени от настоящото фискално състояние на Обединеното кралство и Франция, няма да дадат лесно полза от съмнението на политическите разрушители. Европа ще се изправи пред „серия от структурни стрес тестове“, както казва Грегоар Рус от Chatham House.

Нищо от това не означава, че коалиция от типа MAGA е предрешена за Европа. Центристките партии показаха, че могат да се учат от популистките си съперници и да ги побеждават, както се видя в Нидерландия. А Фарадж и Бардела имат и други потенциално фатални политически слабости. Ако Обединеното кралство успее да избегне избори през следващите няколко години, привлекателността на Фарадж може да намалее, тъй като цената на Брекзит – с който той е неразривно свързан – става все по-ясна.

Що се отнася до Бардела, ако френското правителство се задържи до 2027 г., следващото му голямо изпитание може да бъдат президентските избори, ако съдебното дело срещу Льо Пен я направи неспособна да се кандидатира. Въпреки настоящото си предимство в проучванията, двукръговият вот ще го изправи срещу френските избиратели, сред които преобладават пенсионерите, които може да се поколебаят, преди да предадат ядрените кодове на човек, който неотдавна играеше Call of Duty.

Все пак популистите добавят нови страници към своите стратегии,

които се оказват все по-привлекателни в нестабилни времена, които благоприятстват всякакви действия – колкото и шокиращи, подли или незаконни да са те – пред технократичните обсъждания. И Фарадж, и Бардела се представят като провиденциални лидери, които биха могли да направят чудеса, ако им се даде шанс. Достатъчно е да погледнем плановете им в стила на Тръмп да си върнат контрола върху паричната политика, като Фарадж критикува Банката на Англия, а Бардела призовава Европейската централна банка да приложи количествено облекчаване.

Убедителните френски и британски бунтовници ще бъдат политическите фигури, които ще следим през следващата година.