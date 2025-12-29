IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха мъж във Флорида, откраднал… 180 кг авокадо

Планирал да ги продаде, за да купи коледни подаръци за двете си деца

29.12.2025 | 23:10 ч. 9
Снимка: Pixabay

Мъж от Флорида беше арестуван тази седмица, след като според полицията е откраднал 180 килограма авокадо от овощна градина в района на Маями.

29-годишният Едел Перес е бил задържан, след като заместник-шерифи го забелязали да напуска оградена авокадова градина с чували, пълни с плодове с общо тегло около 400 паунда (180 килограма), сочи полицейският доклад на шерифската служба на окръг Маями-Дейд. По данни на властите Перес е заявил пред полицията, че е безработен и е планирал да продаде откраднатото авокадо, за да купи коледни подаръци за двете си деца.

Инцидентът е станал около 3:10 ч. през нощта в понеделник, когато полицаи забелязали мъж, облечен изцяло в черно, да бере авокадо вътре в градината. Имотът е ограден и ясно обозначен със знак "Влизането забранено", посочват от полицията. При проверката заместник-шерифите открили чували с авокадо в автомобила на Перес - Mercedes-Benz, както и идентични чували в самата градина, пълни с току-що набрани плодове.

Според арестния доклад стойността на откраднатите плодове е приблизително 800 долара.

Едел Перес е обвинен в незаконно проникване в земеделски обект и в кражба в големи размери от трета степен, пише New York Post.

