Тенденции при бижутата за зимата

От известно време зимата официално е при нас. Когато идва нов сезон, винаги се появяват и нови тенденции в света на модата и красотата. Бижутата са интересна част от визията. С тях сме бляскави, показваме своя стил и създаваме елегантна или пък бунтарска визия. Какви са тенденциите при тях тази зима? Ето отговорите на британския "Cosmopolitan".

Колиета като яка

След като дългите гердани и колиета властваха през топлите месеци, особено през лятото, сега те отстъпват мястото си на по-къси варианти. Хит през зимата са по-късите и малки колиета, такива, които стоят като яка на блуза и стигат до ключиците. Този тип колиета са много елегантни, обикновено по-семпли - без талисмани, висулки, но и по-луксозни, изискани. Идеално се комбинират с официални рокли, ризи, но и с коледни пуловери. С тях сте бляскави.

Големи и забележими обеци

Минимализмът обаче не е на почит при обеците през тази зима. Сега важи правилото - колкото по-големи и плътни, толкова по-добре. Важно е обеците да се забелязват, да изпъкват от далеч. Не е задължително да са с висулки и много дълги. А просто да са големи, плътни, с интересна форма, лъскави, с вдъхновяващи мотиви. Овърсайз обеците са идеални за зимни партита. Хит са и обеците тип скулптура - като произведение на изкуството.

