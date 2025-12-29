IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

В Италия разследват петима лекари след смъртта на майка и дъщеря

Двете са починали от хранително отравяне

29.12.2025 | 15:24 ч. Обновена: 29.12.2025 | 15:31 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Петима лекари са разследвани, след като 50-годишна жена и 15-годишната ѝ дъщеря починаха от хранително отравяне, съобщи агенция АНСА. 

Двете са консумирали развалена риба в заведение за бързо хранене в навечерието на Коледа близо до град Кампобасо, южно от Неапол.

Съпругът на починалата жена, който също е ял от храната, е хоспитализиран в болница в Рим и остава в тежко състояние.

Прокуратурата е започнала разследване срещу петимата лекари за непредумишлено убийство и причиняване на телесна повреда поради небрежност. По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти и съответно два пъти изписани преди третата и последна хоспитализация, завършила фатално.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Италия разследване хранително натравяне
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem