В Италия разследват петима лекари след смъртта на майка и дъщеря

Петима лекари са разследвани, след като 50-годишна жена и 15-годишната ѝ дъщеря починаха от хранително отравяне, съобщи агенция АНСА.

Двете са консумирали развалена риба в заведение за бързо хранене в навечерието на Коледа близо до град Кампобасо, южно от Неапол.

Съпругът на починалата жена, който също е ял от храната, е хоспитализиран в болница в Рим и остава в тежко състояние.

Прокуратурата е започнала разследване срещу петимата лекари за непредумишлено убийство и причиняване на телесна повреда поради небрежност. По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти и съответно два пъти изписани преди третата и последна хоспитализация, завършила фатално.

(БТА)