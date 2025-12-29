Хазяин уби наемател и го напъха в бидон

Наемодател във Вашингтон е обвинен в убийство, след като в бидон в имота му беше открито тяло - а жертвата по информация е била негов наемател.

Властите са реагирали на сигнал за "съмнителни обстоятелства" на адрес в окръг Кауиц в 18:53 ч. местно време на 16 декември, съобщават от шерифската служба на окръг Кауиц в прессъобщение от 23 декември. Сигналът е подаден от член на семейството на 67-годишния местен жител Рики Дийн Милър, който твърдял, че Милър му е признал, че е "убил човек" и че тялото на жертвата е скрито в имота му, се казва в изявлението.

Полицията е получила заповед за обиск на имота на Милър, където е открила тялото на 71-годишния Денис Юджийн Шмит, скрито в бидон. Според властите Шмит е бил наемател на Милър и е живеел в отделна постройка в рамките на имота.

Аутопсия, извършена на 19 декември, е установила, че Шмит е получил множество тъпи травми в областта на главата, а по тялото му е имало и следи от удушаване, съобщават от полицията.

На 17 декември Милър е бил задържан без право на гаранция в затвора на окръг Кауиц по обвинения за убийство от втора степен и незаконно разпореждане с човешки останки, сочат публичните арестни регистри.

От списание People са потърсили за коментар шерифската служба на окръг Кауиц и службата на съдебния лекар на окръга на 27 декември, но към момента не са получили отговор.