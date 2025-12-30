Зеленски: Не можем да спечелим войната без САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в ефира на американския телевизионен канал „Фокс Нюз“, че Украйна „не може да спечели“ войната си срещу Русия без подкрепата на САЩ и че не вярва на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

„Можем ли да спечелим без американска подкрепа? Не“, заяви Зеленски в интервю излъчено снощи, преди да изложи трудностите, които ще възникнат от липсата на подкрепа на САЩ. „Не вярвам на Путин и той не иска „успех“ за Украйна“, заяви Зеленски, добавяйки, че неделната му среща с президента Доналд Тръмп е била продуктивна.

Путин заяви на армията си вчера да продължи с кампанията за поемане на пълен контрол над Запорожката област на Украйна. /БТА