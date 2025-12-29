IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски иска гаранции за сигурност за 30-50 години, САЩ дават 15

Темата беше ключова на срещата в Мар-а-Лаго

29.12.2025 | 13:50 ч. 11
Reuters

В проект на документ, гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна са очертани за период от 15 години, с възможност за удължаване, заяви президентът Володимир Зеленски пред журналисти на 29 декември.

Гаранциите за сигурност бяха една от темите, обсъдени по време на двучасовата среща на Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп в резиденцията му в Мар-а-Лаго, Флорида, която завърши без пробив.

Зеленски определи гаранциите за сигурност, обсъдени с Тръмп, като "силни“, но добави, че "засега те не са постоянни“.

"Казах (на Тръмп), че войната продължава почти 15 години и наистина бихме искали гаранциите да бъдат по-дълги“, каза Зеленски пред репортери, цитиран от Kyiv Independent.

"Добавих още, че бихме искали да обмислим гаранции за 30, 40 или дори 50 години и това би било историческо решение от страна на президента Тръмп. Президентът каза, че ще помисли за това", добави украинският лидер.

Дни преди срещата Зеленски представи проект на ревизирания мирен план за прекратяване на пълномащабната война на Русия. Първоначалният план от 28 точки, който на практика тласна Украйна към капитулация, беше преработен в рамка от 20 точки.

Освен това бяха разработени проекти за тристранни гаранции за сигурност между Украйна, САЩ и Европа, както и двустранно споразумение за сигурност със САЩ. Друг документ очертава икономическото сътрудничество, наречен "пътна карта за просперитет на Украйна“.

