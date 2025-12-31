IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Финландия подозира, че кораб е повредил подводен кабел

Президентът Александър Стуб каза, че следи ситуацията

31.12.2025
Снимка: БГНЕС

Финландските власти днес задържаха товарния кораб „Фитбург“ (Fitburg), за който се подозира, че е повредил подводни кабели в Балтийско море, обяви на пресконференция финландската полиция, цитирана от Ройтерс.

Корабът плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадини, а членовете на екипажа му са руснаци, грузинци, казахстанци и азербайджанци, каза говорител на полицията. Той отплавал от Санкт Петербург в Русия и пътувал към израелското пристанище Хайфа, показва от информация за морския трафик.

Полицията каза още, че е започнала разследване на нарушаване на телекомуникациите и саботаж и опит за саботаж при утежняващи вината обстоятелства.

Естонският премиер Кристен Михал заяви, че по първоначална информация корабът не е част от т. нар. руски сенчест флот.

Естонският министър на правосъдието и цифровизацията Лийза-Ли Пакоста каза, че щетите по кабела няма да повлияят на връзките в страната, тъй като те са подсигурени от други подводни кабели, както и сухоземни кабели през Латвия, пише БТА.

Финландия Александър Стуб кораб
