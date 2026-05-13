Кейт с първо пътуване след рака, ще посети Италия

В малкия исторически град Реджо Емилия в Северна Италия чувството за гордост се засилва още повече тази седмица, очаквайки кралско посещение от най-виското ниво, съобщават световните медии.

Катрин Мидълтън не е италианска принцеса. Гордостта идва от начина, по който се очаква принцесата на Уелс да насочи впечатляващия си прожектор в сряда към едно от бижутата на града - революционен и многократно имитиран подход към предучилищното образование.

Подходът на Реджо Емилия е по-скоро философия, отколкото метод. Разработен за първи път след Втората световна война, той е станал почти толкова определящ за града, колкото местното сирене Пармиджано Реджано.

Акцентът е върху креативността, взаимоотношенията и практическите открития – всички теми, които Катрин е оглавила със собствената си работа чрез Кралския фондационен център за ранно детство. Това е чудесно допълнение към първото посещение в чужбина, което Катрин ще направи, откакто е диагностицирана с рак преди повече от две години.

Помощник на принцесата на Уелс описа посещението като "важна стъпка в процеса на възстановяване на принцесата“, добавяйки, че "тя изпитва голяма радост от тази работа“.

Това е първото официално посещение на Кейт в Италия, въпреки че тя прекара известно време във Флоренция след училище и преди да отиде в университет и "си спомня щастливите спомени“, каза помощникът.

Британската принцеса ще бъде посрещната в кметството, преди да поздрави местните на средновековния площад.

"Това е огромен момент за принцесата. Ще има много акценти през 2026 г., но това е първото ѝ международно посещение след възстановяването ѝ. Това е наистина важен момент за нея“, добави помощникът.

Екипът на принцесата в двореца Кенсингтън отбеляза, че Катрин предприема различно темпо по въпросите на ранното детство в сравнение с преди 2024 г. Тя ускорява темпото. Относно възстановяването и завръщането ѝ към публичния живот, екипът ѝ заяви, че продължават да намират правилния баланс и че се очаква това да е първото от няколко бъдещи пътувания.

"Принцесата е нетърпелива да проучи по-нататък как в световен мащаб можем да идентифицираме положителни, обнадеждаващи решения за справяне с някои от най-трудните социални предизвикателства днес, като инвестираме в изключителното въздействие на ранното детство и даваме приоритет на ранните години със същата спешност, както и изменението на климата", добавя говорителят.