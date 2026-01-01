Удар по наркокартелите: Мексико арестува предполагаемия лидер на „Синалоа“

Предполагаем лидер на прочутия картел „Синалоа”, издирван от САЩ, е бил арестуван в Мексико по обвинения в наркотрафик и тероризъм, съобщиха източници от мексиканското правителство, цитирани от АФП.

През май Педро Инзунза Нориега беше обвинен от САЩ в трафик на големи количества фентанил, кокаин и хероин в страната като втори в йерархията на организацията „Белтран Лейва“, фракция на картела, за която се смята, че вече не съществува.

Той е бил задържан в северозападния щат Синалоа, съобщиха източниците.

Според Министерството на правосъдието, обвинението на САЩ е първото, в което предполагаем лидер на картела е обвинен в „наркотероризъм и материална подкрепа на тероризъм“.

„Картелът „Синалоа” е сложна и опасна терористична организация и разбиването му изисква новаторски и мощни правни мерки“, заяви по това време генералният прокурор Пам Бонди. „Дните им на брутално малтретиране на американския народ без последствия са приключили – ще поискаме доживотен затвор за тези терористи.“

Este miércoles 31 de diciembre, personal de las Fuerzas Especiales de la Marina, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y @FGR, fue capturado Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El… pic.twitter.com/B1gCHd5SiK — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) January 1, 2026

Откакто се върна в Белия дом миналата година, американският президент Доналд Тръмп обеща да се бори с трафика на наркотици.

Неговата администрация проведе удари срещу предполагаеми нарколодки в Тихия океан и Карибско море, при които загинаха над 100 души.

Тръмп поиска от Мексико да увеличи усилията си за борба с трафика на наркотици, заплашвайки с мита върху мексиканския износ, ако не се предприемат по-сериозни мерки.

Синът на Нориега, Педро Инзунза Коронел, който беше обвинен заедно с баща си, беше убит от мексикански военни по време на операция срещу наркотиците през ноември.