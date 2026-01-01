IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп изтегля Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд

Американският президент Тръмп обяви, че престъпността там е намаляла значително

01.01.2026 | 10:12 ч.
Снимка БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че правителството му изтегля частите на Националната гвардия, които бяха разположени в Чикаго, Лос Анджелис и Портланд, предаде Ройтерс.

Американският държавен глава добави в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл", че държавните сили "ще се завърнат", ако нивото на престъпност се повиши.

"Изтегляме Националната гвардия от Чикаго, Лос Анджелис и Портланд независимо от факта, че ПРЕСТЪПНОСТТА намаля значително благодарение на тези големи патриоти във въпросните градове, и то САМО по тази причина", написа Тръмп.

"Ще се завърнем, може би под много по-различна и много по-мощна форма, когато престъпността започне отново да се засилва - това е само въпрос на време", добави той. /БТА

 

