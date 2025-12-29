Роботи евакуират войници в Украйна

Американски ветеран от Военноморските сили, работещ в Украйна, заяви, че използването на роботи за евакуация на ранени е ефективно.

С дроните, които постоянно бръмчат над главите ни, готови да бомбардират войниците или да предават данни за целите на артилерийските екипажи, може да бъде твърде опасно да се изпращат хора да спасяват ранените, затова Украйна се обръща към роботи за евакуация на ранени войници.

Американски ветеран в Украйна, който ги е видял в действие, каза пред Business Insider, че те са ефективни — и добави, че Украйна правилно ги поддържа прости и евтини, като се има предвид, че много от тях може да не се върнат, пише Business Insider.

Украйна използва все по-голям брой наземни роботи, вид дронове, за да се бори с руската инвазия, като пренася провизии, действа като бомби и евакуира ранени войници.

Много от тези системи са произведени от украински компании и производители, намиращи се в европейските партньори на Украйна. Това е технология, на която военните обръщат все по-голямо внимание, като я разглеждат като решение, което може да спаси животи на съвременното бойно поле, въпреки че в НАТО и западните сили фокусът е основно върху доктрината, тестването и прототипирането.

Дори в Украйна безпилотните наземни превозни средства (UGV) съставляват само малка част от дроновете, използвани в битка.

Джефри Уелс, ветеран от американския флот с опит в Афганистан и Ирак, понастоящем помага на неправителствена организация в Украйна. Той сподели пред Business Insider, че използването на наземни роботи за евакуация на ранени не е идеално, но е полезно. Той каза, че Западът трябва да обърне внимание на това, но да избягва прекомерното инженерство или прекомерните разходи за този вид системи.

Роботите за евакуация на ранени функционират като дистанционно управлявани носилки, но спасяването на ранени войници далеч не е безпроблемно: с толкова много дронове над главите им, те са лесни за забелязване – и също толкова лесни за атакуване.

Украинските войници посочват ограниченията на наземните роботи при евакуацията на ранени, като отбелязват, че макар да могат да бъдат спасителна въже за ранен войник, когато е прекалено опасно за неговите другари да дойдат да го вземат, те могат да бъдат блокирани, да се повредят и да бъдат атакувани като всичко друго, което се движи на бойното поле.

Олександър Ябчанка, ръководител на роботизираните системи за батальона „Да Винчи Вълци“, по-рано заяви пред Business Insider, че те са средство за крайни случаи, защото ранен войник може да се окаже в „още по-лоша ситуация“.

Те са „нещо като последна надежда“, обясни Уелс. „И това не бива да струва много пари и трябва да е нещо, което лесно се разработва, заменя и разгръща.“

Работата на Уелс в Украйна има за цел да помогне на цивилните да оцелеят във войната. Той е там с Task Force Antal, неправителствена организация, ръководена от американски ветерани, която предоставя медицинско обучение, материали и подкрепа за евакуация на цивилни, особено в районите на фронтовата линия.

Той каза, че евакуационните роботи не трябва да бъдат безупречна технология – технологията се развива толкова бързо, че това, което работи днес, може да бъде препроектирано следващата седмица. Важното, каза той, е да се получи нещо, което може да се използва на място сега, защото спасяването на човешки животи е по-важно от инженерната елегантност.

Още евтини роботи

Уелс каза, че роботът, който е видял в действие, е „нискотехнологичен“, но си върши работата, и обясни, че би предпочел да има 10 робота на стойност 1000 долара, отколкото един по-модернизиран на стойност 100 000 долара.

„Просто ти трябва нещо, което е ефективно, по същество носилка с колела, която дава надежда на ранения човек.“ Не е нужно да е по-сложно от това.

В разговори с Business Insider украински войници, чуждестранни доброволци и производители на оръжие подчертаха ключови уроци за Запада: да се даде приоритет на по-евтини системи пред няколко скъпи, да не се инвестират пари в технологии, които бързо могат да остареят, и да се устои на изкушението да се преусложнява и да се харчат прекалено много средства за оборудване, предназначено за бойно поле, което се променя всяка седмица.

Когато става въпрос за роботи за евакуация, Уелс каза, че най-доброто е технологията да остане евтина и разходната, за да войниците не мислят, че „трябва да я използват, защото струва толкова много пари“.

Западните военни сили са все по-загрижени и мислят за евакуацията на жертви в битки с висока интензивност, като признават, че тя няма да изглежда като в Близкия изток, където те контролираха въздушното пространство.

Десетилетия наред западните сили разчитаха на „златния час“ – критичните първи 60 минути след нараняването, когато бързото лечение драстично увеличава шансовете за оцеляване. Но украинските войски често не получават грижи в този период, а военните предупреждават, че той може да изчезне и в битки с висока интензивност с Русия или Китай.

В този вид битки е по-трудно да се изведат ранените войници от бойното поле. Без въздушно превъзходство, летенето с хеликоптер „Блек Хоук“ за евакуация на ранен войник за лечение в полева болница просто не е възможно, без да се излагат на риск още повече войници.

Ето защо все повече западни военни сили се обръщат към роботи за тези мисии.

Американската армия, например, от години проучва използването на безпилотни системи за евакуация на ранени. В тест от 2016 г. Центърът за телемедицина и изследвания в областта на напредналите технологии на армията използва наземен робот, за да евакуира ранен до безпилотен самолет, който след това превози пациента до медицинско заведение за лечение.

След събитие през 2025 г., на което бяха експериментирани дронове за евакуация на ранени, офицер от военномедицинската служба на армията заяви, че дрон технологията може „да се използва за транспортиране на ранени войници до пунктове за обмен на линейки. Тази способност може да запази „златния час“ в мащабни бойни операции и да увеличи драстично шансовете за оцеляване“.

Полковник Джонни Пол от армията на САЩ, офицер от Медицинския корпус, написа в статия през изминалото лято, че UGV са „следващото голямо нещо в CASEVAC на бойното поле“, но наземните роботи не трябва да се използват строго за евакуация на ранени.

Цената обаче също е ключов фактор, както посочи Уелс. Секретарят на американската армия Дан Дрискол подчерта това тази година, когато обясни проблемите с програмата за роботизирани бойни превозни средства, която разглеждаше роботи на стойност стотици хиляди долари. „Не можем да поддържаме оборудване за няколко милиона долара, което може да бъде унищожено с дрон и муниции за 800 долара“, каза той.

Някои украински безпилотни системи също струват стотици хиляди долари, но много от тях са значително по-евтини. Роботът Termit на Tencore, например, струва около 14 000 долара, а командирите казват, че много от машините, които използват техните подразделения, струват под 10 000 долара. Дори при тази ниска цена, един командир каза, че три или четири от тях могат да бъдат унищожени за една седмица, което означава, че разходите бързо се натрупват.