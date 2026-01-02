Румънската полиция пуска наръчник „ИИ и манипулиране на човешкото възприятие”

Румънската полиция пусна наръчник, озаглавен „Изкуствен интелект и манипулиране на човешкото възприятие“, чиято цел е да образова населението по отношение на механизмите за разпространение на фалшиво съдържание, както и на начина, по който хората се държат в информационни „балони“, съобщи за БТА агенция Аджерпрес.

„Изкуственият интелект вече е част от ежедневието ни. Той ни помага да търсим информация, да работим по-лесно и да комуникираме по-бързо. В същото време той може да повлияе на това, което мислим, чувстваме и избираме, често без да го осъзнаваме. Живеем в дигитална среда, в която съобщенията са съобразени с всеки от нас, реакциите се предвиждат, а съдържанието се „филтрира“ според интересите, които системите откриват в нашето онлайн поведение“, се посочва в съобщение на Генералната инспекция на румънската полиция (IGPR), изпратено до Аджерпрес във вторник.

Ръководството е достъпно на румънски и английски език и обяснява с ясни и достъпни понятия как могат да се създават фалшиви изображения и гласове (deepfakes), как изглеждат генерираните от изкуствен интелект съобщения или разговори, как емоциите могат да се използват, за да повлияят на нашите решения, или как в крайна сметка получаваме съдържание, „съобразено с нашите вкусове“, чрез алгоритмична персонализация.

„Днес манипулацията вече не е явна или очевидна. Тя е фина, персонализирана и внимателно изчислена. Много пъти тя дори разчита на следите, които оставяме онлайн: какво търсим, какво ни плаши, какво ни привлича и какво ни прави щастливи. Ето защо ръководството не само предупреждава, но и предлага прости решения: правила за цифрова хигиена, предложения за критично мислене и практически препоръки за родители, ученици, учители и всеки интернет потребител. Целта е всеки от нас да премине от ролята на „пасивен потребител“ към тази на информиран и съзнателен потребител“, се казва в цитирания източник.

Ръководството е изготвено от специалисти по киберсигурност, цифрово образование и превенция на компютърни престъпления в рамките на румънската полиция (чрез Института за изследвания и превенция на престъпността), Националната дирекция за киберсигурност (DNSC), Националния център за киберразследвания в рамките на румънската разузнавателна служба (SRI) и румънския клон на Cloud Security Alliance (CSA_RO).

Посочените институции подчертаха, че превенцията не може да бъде постигната самостоятелно и изисква сътрудничество между властите, училищата, семействата и общността.

„Само заедно можем да изградим по-безопасна онлайн среда, да разпознаваме манипулациите и да увеличим устойчивостта срещу рисковете в цифровото пространство. Бъдете информирани, задавайте въпроси, проверявайте източниците си. Онлайн безопасността започва с всеки един от нас“, се добавя в съобщението.