Балтийските държави: Руски дронове нарушават въздушното пространство, учим се от Украйна

На границата на Естония с Русия има едно странно място, наречено Saatse Boot. Това е малък "ботуш" от руска територия, който се простира в Естония. В продължение на години естонците можеха да преминават по този участък от Русия по шосе без виза, но без да спират. През октомври естонците временно затвориха този път, след като забелязаха руски войници в района, пише El Mundo. Тази миниатюрна географска аномалия, превърнала се в въпрос на европейска сигурност, беше прелюдията към напрежението от тази година, което дойде като гръм от ясно небе. Въздушните тревоги се превърнаха в нещо доста обичайно в трите балтийски държави. Когато украинските дронове летят, за да извършат атаки срещу Санкт Петербург и Москва, понякога стават жертви на руската електронна война и биват отклонени към Балтийските държави. Руско-украинската война достигна Северна Европа. Все по-чести стават полетите на дронове над балтийските държави и Финландия.

Латвия тази безсилие вече доведе до оставката на правителството. Литва издаде в сряда сутринта, 20-ти, въздушна тревога, предупреждаваща населението в близост до столицата Вилнюс да остане в домовете си. Инцидентът се случи едва ден след като НАТО трябваше да свали предполагаем украински дрон, заблудил се над Естония. Финландският таблоид Iltalehti съобщава, позовавайки се на източници от НАТО, че руските въоръжени сили умишлено използват системи за електронна война, за да се опитат да отклонят траекториите на полет на украинските дронове, изпращайки ги към Финландия или балтийските държави.

"Разбира се, не очакваме нищо друго", обяснява млад доброволец от естонския отбранителен батальон.

Кодовото му име е Silver и той координира център в сърцето на гората, където се провеждат тренировки с дронове - оръжието, около което се върти войната в Европа в момента. Той е едва на 20 години и изпитва смесица от примирение и ентусиазъм пред тази тенденция към това, което специалистите наричат "война под прага на войната". Месец май е бурен. В нощта на 15 май поне един дрон навлезе във финландското въздушно пространство.

В Хелзинки беше обявена тревога, призоваваща жителите да останат в домовете си и да се държат далеч от прозорците. Същият ден беше обявена тревога в граничните райони на Латвия. В нощта на 17 май украински дрон навлезе и излезе от латвийското въздушно пространство. Въоръжените сили активираха противовъздушната отбрана и бяха разгърнати изтребители на НАТО, принадлежащи към Мисията за въздушно наблюдение на Балтийските държави. Същата нощ украински дрон беше забелязан в североизточната част на Литва. Най-сериозният случай се случи на сутринта на 19-ти, когато беше засечен украински дрон във въздушното пространство на Естония. Румънски изтребители F-16, участващи в мисията на НАТО, излетяха, за да пресекат дрона. Дронът беше свален над езерото Võrtsjärv и в южната част на Естония беше обявена аларма за дронове за един час. След инцидента Украйна се извини на Естония, въпреки че и двете страни знаят, че Русия използва електронна война, за да пречи на тези апарати и да ги насочва срещу балтийските държави. Казват, че естонците не вярват в края на историята, защото всеки път, когато Западът го обявява, Русия преминава някоя граница.

В наши дни латвийци, литовци и естонци откриват, че въздушното им пространство може да се превърне в зона на отскок на война,

която не водят директно. Естония премина от класическата рутина на подготовка за извънредни ситуации - прекъсвания на тока, наводнения, аварии с водоснабдяването - към тиха суматоха на гражданска защита пред лицето на една въображаема война, която придобива форма: убежища, масови предупреждения, обучение на общностите и подготовка срещу дронове.

В университетския град Тарту, на 80 километра от руснаците, общинската програма настоява, че подготовката не е само работа на държавата или общината: всеки човек, семейство, дом и квартална общност трябва да се подготви. Общата препоръка е да можеш да издържиш поне една седмица без вода и електричество, с натрупани запаси от вода и храна, лекарства, алтернативно осветление, радио на батерии или динамо, пари в брой, гориво и половин резервоар в колата. Ключовият термин на естонски е kerksuskeskus, който може да се преведе като "център за устойчивост" или "център за информация и подкрепа при кризи".

В Тарту са предвидени няколко сгради, които се отварят в случай на продължителни прекъсвания. Там жителите биха могли да получават информация, да зареждат мобилните си телефони, да получават питейна вода, да затоплят храна и да получават помощ. Основното правило е да се потърси най-близкото място: мазе, стая без прозорци или стая с поне две стени между човека и външната среда. "Подготовката за криза е лична отговорност", обяснява Евелин Уивоканв, координатор по кризисни ситуации в община Тарту. Реакцията на хората е положителна:

"Те започват да работят по въпроса: купуват някои запаси, разглеждат какво могат да направят у дома, какво могат да направят на работа". "Всички виждаме какво се случва в Украйна. Това помага на хората да разберат по-добре, че ако съм подготвен, животът ми е моя отговорност", добавя Уивоканв. "Всеки човек е различен, но мисля, че повечето разбират, че е необходимо да бъдат подготвени".

Съседите се шегуват с странната съдба на жилищните си блокове: построени от СССР, заплашени да бъдат пробити от Москва: "Разликата между съветско и естонско мазе е, че в съветското има картофи, а в естонското картофите имат план за евакуация". Заплахата от дроновете се разпространи по сивото небе на Балтийско море като пожар.

Латвия издаде миналия вторник първа тревога за въздушна заплаха поради възможното навлизане на дрон в нейното въздушно пространство, като указа на жителите в близост до руската граница да останат в домовете си, а в района бяха изпратени самолети на НАТО.

"Това е рутина близо до границата, макар и да не е новина", обяснява Андрис, чието семейство живее в този район.

В сряда, 20-ти, след като бяха засечени дронове в небето, летището във Вилнюс временно преустанови полетите и беше задействана алармата в литовския парламент. Железопътният транспорт също беше преустановен и пътниците бяха евакуирани в убежища. Дори президентът и министър-председателят, както и членове на парламента, прекараха част от деня под земята за всеки случай.

Русия изстрелва украински дронове над Балтийските държави, но от месеци обвинява правителствата във Вилнюс, Рига и Талин, че действат в заговор с Киев. През април руската външнополитическа говорителка Мария Захарова обвини балтийските държави, че са отворили въздушното си пространство за украински дронове: "На тези държави е отправено съответното предупреждение. Ако тези режими имат достатъчно разум, ще се вслушат. Ако не, ще трябва да се сблъскат с отговор." По това време бяха нанесени украински удари срещу руски пристанища в Балтийско море като Уст-Луга и Приморск.

Русия сега се връща към вербалната офанзива,

като заявява, че Латвия ще понесе репресии, ако изстреля украински дронове от своя територия - обвинение, което Рига отрече.

Посланикът на Русия в ООН заяви във вторник, че Москва разполага с информация от руската служба за външно разузнаване СВР, според която Украйна планира да изстреля военни дронове от Латвия и други балтийски държави, и предупреди, че членството в НАТО няма да защити тези държави от евентуални ответни мерки.

Представителката на Латвия в Съвета за сигурност незабавно отхвърли тези изявления, като ги определи като "чиста измислица". Дни по-рано министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис се похвали, че силите на НАТО са в състояние да унищожат руските военни бази в Калининград. Москва отговори с заплахи за използване на ядрено оръжие.

Ескалацията на жестовете не спира.

Институтът за изследване на войната тълкува обвинението на СВР като част от руски опит да се създадат информационни условия, които да оправдаят бъдеща агресия или военен натиск срещу балтийските държави, които през май бяха домакини на ученията на НАТО "Пролетна буря", които тази година отреждат специално значение на дроновете.

Тибо, на малко над 20 години, е френски войник, който лети с дрона си над крайпътните ивици на естонския път, който преди войната представляваше търговската артерия към Русия, свързваща с град Псков. Дронът му струва 400 евро. Да се научиш да го управляваш отнема четири месеца: по-малко, ако си фен на видеоигрите, "но това не е моят случай, почти не играех, просто това ме заинтересува, мисля, че е ключово да имаш хладнокръвие и да искаш да се учиш".

Апаратът му може да носи експлозивни товари, но засега служи за откриване на набези:

"Издигаме се на 200 метра и не ни чуваш, но можем да видим цвета на косата ти".

Дроновете създават военен и политически проблем: как да се прихващат толкова евтини апарати, без да се харчат скъпи ракети, как бързо да се разграничи руски дрон, отклонил се украински дрон или фалшива тревога, и как да се предотврати всеки инцидент да подхранва руската версия, че НАТО вече участва във войната.

Всъщност Естония и нейните балтийски съседи отдавна се подготвят за руска интервенция на тяхна територия.

"Ако дойдат в нашия двор, ще се погрижим да ударим задния им двор. Толкова е просто", обяснява предизвикателно полковник Арон Калмус от естонската армия. "Руснаците правят електронни смущения, това е техният modus operandi", признава той, "но това, което разбираме днес, не отразява непременно това, с което ще се сблъскаме утре на бойното поле". Преди да се върне при хората си, той хвърля поглед към текущата война: "Благодарение на украинците, мисля, че се учим доста бързо. Трябва постоянно да имаме предвид, че и те руснаците също се учат. Дори по грозен и груб начин, но се учат."