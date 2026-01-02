Зеленски назначи шефа на разузнаването за своя дясна ръка

Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Кирил Буданов, началника на военното разузнаване, да поеме ръководството на президентската канцелария.

„Сега Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурността, развитието на отбранителните и силите за сигурност на Украйна, както и върху дипломатическия път в преговорите, и президентската канцелария ще служи предимно за изпълнението на такива задачи“, заяви Зеленски, цитиран от „Киев индипендънт“.

Тази стъпка следва голямо преструктуриране, при което в края на ноември беше уволнен Андрий Ермак, дългогодишният ръководител на кабинета на Зеленски. Промяната настъпи на фона на най-големия корупционен скандал в Украйна, което сигнализира за промяна в динамиката на лидерството.

39-годишният генерал-лейтенант Буданов ръководи военното разузнаване на Украйна (HUR) от 2020 г. Под негово ръководство HUR се превърна в мощна сила по време на пълномащабната инвазия на Русия.

Ръководителят на разузнаването стана широко известен в Украйна, а неговата агенция се счита за една от най-компетентните институции в страната.

Източник от кабинета на президента каза, че окончателният избор на президента ще покаже дали фокусът му е върху вътрешните работи, дипломацията или бойното поле.