Новини

Тръмп пак се хвали с перфектното си здраве

Той за трети пореден път е издържал когнитивния си тест

02.01.2026 | 19:22 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп се похвали с "перфектното си здраве" и когнитивните си способности, ден след публикуването на интервю, в което 79-годишният президент защитаваше годността си за поста на фона на вниманието към неговото здраве.

"Лекарите от Белия дом току-що съобщиха, че съм в "ПЕРФЕКТНО ЗДРАВЕ" и че за трети пореден път съм "ИЗДЪРЖАЛ" (което означава, че съм отговорил правилно на 100% от зададените въпроси!) когнитивния си тест, нещо, което никой друг президент или предишен вицепрезидент не е бил готов да направи", написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social, цитиран от АФП.

На 1 януари вестник "Уолстрийт джърнъл" публикува интервю с Тръмп – който на 79 години е най-възрастният човек, заемал президентския пост в САЩ – в което той обвини аспирина за големите синини по ръката си и отрече да е заспивал по време на телевизионни срещи.

Тръмп също промени предишното си изявление за преминаване на ЯМР през октомври, като посочи, че вместо това е преминал по-бърз компютърен томограф.

Тръмп е изградил голяма част от политическия си имидж върху излъчването на енергичност – чрез честите си контакти с журналисти, постоянните си публикации в социалните медии или AI изображенията, които го изобразяват като супергерой.

Въпреки това, първата година от втория му мандат породи все повече въпроси.

Дясната му ръка показва постоянни синини, често покрити с дебел грим, а понякога и с превръзка, а глезените му изглеждат подути.

Понякога Тръмп бе забелязан да се мъчи да държи очите си отворени, включително по време на среща в Овалния кабинет с представители на здравните власти през ноември.

Тръмп каза пред вестника, че не е заспивал, а просто се е "отпускал".

"Просто затварям очи. За мен е много отпускащо. Понякога ме снимат, докато мигам, и ме хващат в мигането", обясни той.

В публикацията си Тръмп добави, че всеки кандидат за президент или вицепрезидент трябва да бъде задължен да се подложи на "силен, значим и доказан" фкогнитивен тест.

"Нашата велика страна не може да бъде управлявана от "ГЛУПАВИ" или НЕКОМПЕТЕНТНИ ХОРА!", написа той.

Това беше удар по неговия предшественик Джо Байдън, най-възрастният президент в историята на САЩ, който се оттегли от изборите през 2024 г., след като катастрофалното му представяне в дебата породи опасения относно възрастта и очевидния упадък на демократа.

Доналд Тръмп САЩ президент здраве
