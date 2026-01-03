IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

След челен сблъсък между автобус и камион: 11 души загинаха в Бразилия

Още седем души бяха ранени при инцидента

03.01.2026 | 09:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Челен сблъсък между автобус и камион в Южна Бразилия отне живота на поне 11 души, съобщиха от Федералната пътна полиция на страната.

Още седем души бяха ранени при инцидента, който се случи около 11:30 ч. местно време (2 януари) на федерален път в най-южната бразилска провинция Рио Гранде до Сул. Пострадалите бяха транспортирани в болници, уточниха властите.

Част от пясъчния товар на камиона попадна в автобуса при катастрофата, което затрудни достъпа на спасителите до превозното средство, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бразилия загинали автобус камион
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem