След челен сблъсък между автобус и камион: 11 души загинаха в Бразилия

Челен сблъсък между автобус и камион в Южна Бразилия отне живота на поне 11 души, съобщиха от Федералната пътна полиция на страната.

Още седем души бяха ранени при инцидента, който се случи около 11:30 ч. местно време (2 януари) на федерален път в най-южната бразилска провинция Рио Гранде до Сул. Пострадалите бяха транспортирани в болници, уточниха властите.

Част от пясъчния товар на камиона попадна в автобуса при катастрофата, което затрудни достъпа на спасителите до превозното средство, пише БГНЕС.