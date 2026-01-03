IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ударът срещу Венецуела е най-решителното военно действие на Тръмп

Случилото се показва, че Тръмп е бил сериозен в желанието си Мадуро да бъде отстранен

03.01.2026 | 14:52 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Днешните удари на САЩ срещу Венецуела и залавянето на президента на страната Николас Мадуро представляват „най-решителната военна интервенция“ по време на президентството на Доналд Тръмп, категоричен е главният международен кореспондент на CNN по въпросите на сигурността Ник Пейтън Уолш.

„Това е напълно зашеметяващо. Единствените сравними операции, за които се сещам, са акцията срещу Осама бин Ладен и залавянето на Саддам Хюсеин преди повече от 20 години. Това без съмнение е най-решителната военна интервенция на президента Тръмп досега“, каза Уолш в ефира на CNN.

По думите му случилото се показва, че Тръмп е бил сериозен в желанието си Мадуро да бъде отстранен и че това, изглежда, е било осъществено в рамките на часове, „чрез особено насилствен момент над небето на Каракас“.

„Мадуро е президент, който разчиташе на значителна подкрепа от Русия и Китай, а беше измъкнат от столицата си посред нощ от американската армия“, подчерта Уолш, определяйки събитията като „зашеметяващ момент“, който „показва степента на свобода, с която президентът Тръмп смята, че може да действа на глобалната сцена“, пише БГНЕС.

Венецуела Тръмп военни действия
