Ударът срещу Венецуела е най-решителното военно действие на Тръмп

Днешните удари на САЩ срещу Венецуела и залавянето на президента на страната Николас Мадуро представляват „най-решителната военна интервенция“ по време на президентството на Доналд Тръмп, категоричен е главният международен кореспондент на CNN по въпросите на сигурността Ник Пейтън Уолш.

„Това е напълно зашеметяващо. Единствените сравними операции, за които се сещам, са акцията срещу Осама бин Ладен и залавянето на Саддам Хюсеин преди повече от 20 години. Това без съмнение е най-решителната военна интервенция на президента Тръмп досега“, каза Уолш в ефира на CNN.

По думите му случилото се показва, че Тръмп е бил сериозен в желанието си Мадуро да бъде отстранен и че това, изглежда, е било осъществено в рамките на часове, „чрез особено насилствен момент над небето на Каракас“.

„Мадуро е президент, който разчиташе на значителна подкрепа от Русия и Китай, а беше измъкнат от столицата си посред нощ от американската армия“, подчерта Уолш, определяйки събитията като „зашеметяващ момент“, който „показва степента на свобода, с която президентът Тръмп смята, че може да действа на глобалната сцена“, пише БГНЕС.