Тръмп не изключва удар в Колумбия, чака Куба сама да падне

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова за балансирани и основаващи се на уважение отношения със Съединените щати.

Родригес беше утвърдена на поста от Върховния съд на Венецуела в събота, когато американски военни плениха президента Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в "наркотероризъм".

По-рано Тръмп каза, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори.

"Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви той на борда на своя самолет "Еър Форс 1", като визира именно Родригес.

Преди това американският президент предупреди, че новият лидер на Венецуела може да "плати по-висока цена" от сваления си предшественик, "ако не направи това, което е правилно".

На борда на "Еър Форс 1" Тръмп отново подчерта, че Съединените щати са тези, които "контролират ситуацията" във Венецуела.

Тръмп заяви, че Вашингтон е готов за втори удар във Венецуела, но в момента това не се налага.

"В момента Венецуела е мъртва страна и ние трябва да я върнем обратно. Трябва да вкараме инвестиции от петролните компании, за да възстановим инфраструктурата. Тези компании са готови да отидат и да я подновят. Ние изградихме това, а те го взеха. Не могат да правят това, не и с мен. Мисля, че искаме първо да оправим държавата, защото е бъркотия, управлявана е лошо", отговори Тръмп на въпроса, кога ще се проведат избори на венецуелска територия.

Възможността за американска операция в Колумбия "звучи добре", заяви още Доналд Тръмп. Според него страната се ръководи от "болен човек. който обича да произвежда кокаин и да го продава в Съединените щати", визирайки държавния глава Густаво Петро.

Президентът коментира и ситуацията в Куба като каза, че там вероятно няма да се наложи военна интервенция, тъй като страната "изглежда е готова да се срине сама". /БТА