Барът в Кран Монтана не е инспектиран за безопасност от 2019 г.

Инспекции за противопожарна безопасност в бара в Кран Монтана, в който загинаха 40 души, не е имало от 2019 година насам, съобщава кметът на швейцарския курортен град Никола Феро, цитиран от Ройтерс и АР.

Повечето от жертвите на пожара, който опустоши бар “Констеласион“ в ранните часове на 1 януари, са тийнейджъри, а швейцарските власти се опитват да намерят отговори за това как се е стигнало до трагедията.

“Дълбоко съжаляваме. Нямахме индикации, че проверките не са били извършени“, заяви кметът на курортното селище в кантон Вале в Швейцарските Алпи пред репортери по повод липсата на противопожарни проверки в бара между 2020 и 2025 г.

Кметът добави, че пожарните проверки трябва да се извършват ежегодно в баровете в града и че последната такава проверка в бара е била през 2019 г. и е установила, че всичко е наред.

Разследващите сега се опитват да установят дали шумоизолиращият материал на тавана е отговарял на нормативните изисквания и дали искрящите свещи, за които се предполага, че са предизвикали пожара, са били разрешени за употреба в бара.

Швейцарските власти започнаха наказателно разследване срещу управителите на заведението. Двамата са заподозрени за непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесни повреди и непредумишлено причиняване на пожар, каза главният прокурор на кантон Вале.

Регионалните власти заявиха, че проверките за безопасност са задължение на общината.

Феро заяви, че не може да обясни веднага защо толкова дълго време не са били провеждани проверки за безопасност. Той каза, че през септември миналата година външен експерт е бил помолен да извърши анализ на шумоизолацията и е стигнал до заключението, че барът отговаря на правилата за шумоизолация, без да прави допълнителни коментари, а пожарна аларма не е била необходима поради размера на бара, добави той.

Прокурорите заявиха, че пожарът вероятно е бил причинен от искрящи свещи, които са запалили подземната част на бара, който е бил покрит с пяна, използвана за шумоизолация. Свещите с искри вече са забранени в заведенията в града. / БТА