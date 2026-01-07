IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски е в Кипър, ще се срещне с висши представители на ЕС

Очаква се украинският президент да се срещне и с Фон дер Лайен

07.01.2026
Президентът Володимир Зеленски пристигна в Кипър, за да се срещне със своя кипърски колега Никос Христодулидес и висши представители на ЕС, съобщи говорителят на президента Серхий Никифоров, цитиран от Kyiv Independent.

Вечерта Зеленски ще участва в церемония по случай началото на шестмесечното председателство на Кипър на Съвета на ЕС.

Посещението на президента включва още и срещи с Христодулидес, с архиепископ Георгиос III Кипърски, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в 15:30 ч., заедно с президента на Кипър, допълни Никифоров.

Христодулидес, който се срещна със Зеленски в Киев през декември, по-рано потвърди, че усилията на Украйна за присъединяване към ЕС ще бъдат ключов приоритет на председателството на Кипър.

Същевременно Кипър е критикуван като врата за руски пари, вливащи се в ЕС, и данъчен рай за руските олигарси.

Посещението на Зеленски в Кипър е след срещата му с европейски лидери и американски пратеници в Париж на 6 януари, на която бяха обсъдени следвоенните гаранции за сигурност за Украйна.

