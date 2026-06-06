След потвърждението от руски източници на 4 юни, че иранското министерство на отбраната е поръчало 12 руски изтребителя Su-30SM2, които ще бъдат доставени втора ръка от средата на 2027 г. от действащи подразделения на руския военноморски флот или въздушно-космическите сили, анализаторите спекулират относно причините за очакваното решение за закупуване. По-рано беше потвърдено, че иранското министерство на отбраната е поръчало 48 изтребителя Су-35, чието производство в Русия започна през 2025 г., докато има множество индикации, че са направени и поръчки за по-модерни изтребители от пето поколение Су-57. Ползите от диверсифицирането на флота на ВВС чрез закупуването на Су-30СМ2 остават под въпрос, тъй като самолетът като цяло е с по-малки възможности, а изисква и различни процедури за поддръжка. Една значителна възможност, за която съобщават руски източници, е, че докато другите изтребители са предназначени за иранските ВВС, Су-30СМ2 е предназначен за Иранската ислямска революционна гвардия (ИРГ), пише MilitaryWatchM.

Революционната гвардия разполага с ограничен брой изтребители Су-22

и щурмови самолети Су-25, като първите са получени от Ирак, след като части на иракските военновъздушни сили са избягали от бомбардировките на коалиционните сили, водени от САЩ, по време на войната в Персийския залив през 1991 г. Първоначално корпусът е имал затруднения с експлоатацията на Су-22, но според съобщенията е получил подкрепа от Сирия и Либия, което му е позволило да ремонтира изтребителите и да увеличи оперативните им възможности. Първите десет изтребителя с местно модернизирана авионика са доставени през юли 2018 г., като тези подобрени модели се възползват от възможността да използват редица нови управляеми оръжия, включително нови класове крилати ракети, изстрелвани от въздуха, както и от възможността да споделят данни с безпилотни авиационни единици. Въпреки че оригиналният Су-17 беше революционен по отношение на възможностите за прецизни удари, които въведе при първото си влизане в експлоатация през 1970 г., днес те се считат за силно ограничени в бойните си възможности, особено за задгранични операции. По този начин изтребителите Су-30СМ2 биха били трансформативен заместител с ясно място в съществуващата структура на силите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Иранският корпус на гвардейците на ислямската революция беше определен като терористична организация от Съединените щати на 8 април 2019 г., като част от по-широки усилия за изолиране на Иран и максимизиране на натиска върху страната съвместно с НАТО и регионални стратегически партньори. Това беше безпрецедентно, защото за първи път САЩ приложиха обозначението си за чуждестранна терористична организация към официален клон на въоръжените сили на друга държава, а не към недържавна група. През 2026 г. Европейският съюз официално добави Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) към списъка си с терористи, след политическо споразумение между държавите-членки, като централната роля на Корпуса в контрабунтовническите операции в Иран срещу подкрепяни от Запада бойци изигра централна роля в това. Иран отговори, като определи въоръжените сили на САЩ и други западни военни органи като терористични групи. Това определение подчерта как терористичните определения, направени едностранно извън Организацията на обединените нации, остават силно субективни.

Закупуването на изтребители Су-30СМ2 от Корпуса може да доведе до по-нататъшна ескалация на усилията на Западния блок за налагане на икономически санкции срещу Русия и има потенциал значително да подобри възможностите на службата за проектиране на сила. Докато КГИР е доказал способността си да проектира сила в Близкия изток, използвайки ракетни и дронови единици, изключително дългият обсег на Су-30СМ2, големият и мощен сензорен набор и възможностите за въздушно командване и контрол го правят оптимален самолет за подкрепа на тези операции. Способността на самолета да работи на разпръснати, строги предни летища, включително такива, разположени в Ирак или евентуално дори в Ливан, допълнително допълва тези възможности. Способни да използват широка гама от управляеми планируващи бомби, ракети въздух-въздух и въздух-земя, модули за електронна борба и разузнавателни модули, малък брой изтребители Су-30СМ2 биха могли да окажат трансформиращо въздействие върху операциите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Тъй като Корпусът има по-ограничени оперативни възможности за пилотирани авиационни средства в сравнение с Военновъздушните сили, значително по-ниските нужди от поддръжка на Су-30СМ2 и по-голямата му простота в сравнение със Су-35 и Су-57 го правят особено практичен.