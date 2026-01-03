Искри от фойерверки или бенгалски огън са причината за смъртоносния пожар в Швейцария

Искри от фойерверки, държани под таван, покрит с пяна, вероятно са предизвикали смъртоносния пожар, при който загинаха 40 празнуващи новата година в швейцарски ски бар, съобщиха властите. Въпреки това собственикът на бара настоя, че всички стандарти за безопасност са били спазени, предаде АФП.

Разследващите, които се опитват да установят причината за трагедията, случила се в ранните часове на 1 януари в швейцарския алпийски курорт Кран Монтана, се фокусираха върху фойерверките след преглед на видеозаписи от мобилни телефони и разговори с оцелели.

Кадрите, някои от които публикувани онлайн, са заснети от присъстващи в бара Le Constellation и показват фойерверки, забити в горната част на бутилки шампанско, държани близо до ниския таван на бара в мазето, покрит с шумоизолационен пяна.

Видеата показват как материалът се подпалва, но посетителите – много от тях тийнейджъри или в двадесетте си години – продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност, в която се намират.

„Всичко подсказва, че пожарът е започнал от фойерверки или бенгалски свещи“, заяви главният прокурор на региона Валис, Беатрис Пийлу, напресконференция.

Когато празнуващите осъзнали опасността, избухнал хаос, като видеата показват хора, които се опитват да избягат и крещят.

Очевидци описват сцена на ужас, докато хора се опитват да счупят прозорците, за да избягат, а други, тежко изгорени, се стичат по улиците.

Повечето от 119-те оцелели са били в критично състояние, като швейцарските болници са били претоварени до такава степен, че десетки пациенти са били транспортирани в съседни европейски страни за специализирано лечение на изгаряния, пише БГНЕС.