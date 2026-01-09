Защо американският план за Венецуела няма да проработи в Иран?

Иранските лидери са обезпокоени от последиците от акцията на САЩ във Венецуела, като редакторът на твърдолинейния вестник „Джаван“ пише, че Иран не е сравним с Венецуела.

Операцията на американските специални сили във Венецуела може да е застрашила съюза на Иран със страната, както и значителна финансова инвестиция, а застаряващите духовници на Иран се справят с вълна от масови улични протести, пише в анализ за Bloomberg олумнистът Марк Чемпиън.

Иранският режим е в отбранителна позиция, както на вътрешния, така и на международния пазар, и е изправен пред оплаквания за пренебрегване на водоснабдяването на страната, корупция и недофинансиране на критични вътрешни услуги, докато харчи стотици милиарди долари за чуждестранни авантюри.

Знаете, че иранските лидери са обезпокоени от последиците от акцията на САЩ във Венецуела миналия уикенд, когато редакторът на твърдолинейния вестник „Джаван“ смята, че трябва да напише полемика – озаглавена „Иран не е сравним – не си губете времето“ – в която казва, че няма такива. Но дали Ислямската република е узряла да падне от външен натиск от САЩ или Израел е много по-сложен въпрос.

Тези два дълбоко непопулярни режима са обединени от враждебността си към САЩ още от 80-те години на миналия век, а напоследък и от общата им нужда да заобикалят енергийните санкции. Възможно е бруталното извеждане на президента Николас Мадуро от Каракас в Ню Йорк миналия уикенд да е застрашило още една връзка в бързо свиващата се мрежа от съюзи на Техеран, заедно със значителна финансова инвестиция.

Всичко това е важно за Иран, не защото американските Делта сили са на път да нахлуят през прозорците на дома на върховния лидер Али Хаменей - това би било много по-трудно да се осъществи в Техеран, отколкото в Каракас - а защото Ислямската република, която той ръководи, рядко е изглеждала толкова слаба.

Застаряващите духовници на Иран отново трябва да се справят с вълна от масови улични протести,

а техните сили за сигурност досега са убили най-малко 36 души и са арестували около 2000 в усилията си за потискане. Това доведе до ранно предупреждение от Доналд Тръмп, че САЩ са „готови да се намесят“, ако клането продължи.

Хаменей се е сблъсквал с много по-големи протестни движения в миналото, от милионите, които се събраха за продемократичната „Зелена революция“ през 2009 г. до движението за свобода на живота на жените през 2022-2023 г. и демонстрации заради недостига на вода, цените и недостига на горива междувременно. Но този път се усеща различно, защото режимът е в отбранителна позиция, както на вътрешния, така и на международния пазар. Миналата година той беше остро победен от Израел във въздушна война и се оказа неспособен да защити основните си съюзници - включително президента Башар Асад в Сирия, Хамас в Газа и Хизбула в Ливан - от унищожение. Унижението, което е свързано с това, е изключително, въпреки цялата помпозност на Хаменей. То е пряко свързано и с протести заради тежкото състояние на икономиката и падащата валута.

Сред оплакванията е, че едновременно с пренебрегването на водоснабдяването на страната, преяждането с корупция и недофинансирането на критични вътрешни услуги, Хаменей и неговият Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГС) са похарчили стотици милиарди долари за редица чуждестранни авантюри, които - в по-голямата си част - сега са се превърнали в дим без видима полза за Иран. Това включва програма за обогатяване на уран, която няма никаква търговска стойност, като същевременно струва десетки милиарди долари за изграждане. Тя е довела до още по-големи алтернативни разходи за страната в резултат на санкциите и международната икономическа изолация, които предполагаемата ѝ цел за производство на ядрени оръжия доведе.

Следващата в тази история за стратегическо разхищение беше снабдяването и субсидирането на съюзниците в така наречената Ос на съпротивата на Хаменей, която беше предназначена както за атакуване, така и за възпиране на Израел.

Няма официални данни за това колко Иран е инвестирал във Венецуела, които сега може да загуби. Но с проекти, вариращи от изграждане на петролни рафинерии и танкери до автомобилни фабрики и жилища, оценките показват, че около 2 до 4 милиарда долара кредит може да са непогасени. Това не са големи пари за суверенна държава с около 90 милиона души, но би разширило нежелан разказ за загуба и провал за правителство, което просто трябваше да оттегли съществено увеличение на данъците под натиск от обществения гняв заради нарастващата инфлация и разходите за живот. Сега то отклонява още повече пари и внимание от гражданската икономика, тъй като Корпусът на гвардейците на ислямската революция се надпреварва да възстанови противовъздушната отбрана и запасите от ракети, унищожени от израелските и американските въздушни удари миналата година.

Това ни връща към заплахата на Тръмп за „заредени и заредени“. Иран и Венецуела отдавна са примери за твърдението, че независимо колко непопулярни са, авторитарните режими падат само когато вътрешните служби за сигурност не желаят да убиват, за да ги задържат на власт. Това все още не се е променило и за двамата. Но ако Хаменей приема Тръмп сериозно, както би трябвало, възможностите му за репресии биха могли да се ограничат, ако протестите продължат дълго или се разраснат.

Това прави както заплахите на Тръмп да се намеси заради масовите убийства, така и израелските предупреждения относно програмата за балистични ракети на Иран добри политики. Но когато става въпрос за реално повтаряне на миналогодишните американски и израелски въздушни удари, изчисленията са по-малко ясни. Въпросът не е дали Иран и регионът биха били по-добре без Ислямската република, а дали повече въздушни удари биха допринесли или попречили на тази цел.

Има поне две причини за сдържаност.

Първата е, че режимът се радваше на ефект на „обединение около знамето“ известно време след въздушните удари през юни, защото никой не се радва да бъде бомбардиран от чужда сила или на страничните щети сред цивилното население, които това почти неизбежно включва. Ислямистките лидери на Иран дори приеха персийски националистически символи, които преди това осъдиха като езически, за да насърчат този прилив на патриотизъм. Има всички основания да се подозира, че повторение на ударите от миналата година би имало същия ефект. Протестиращите може би ще се приберат по домовете си от страх да не бъдат възприети като подстрекатели на врага.

Втора причина да се замълчим е, че е много малко вероятно дори ако втора атака между САЩ и Израел провокира колапс на режима, да последва стабилна прозападна демокрация. По-вероятно е властта да се измести към по-малко религиозно пламенно, но също толкова враждебно правителство, управлявано от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Още по-лошо е, че в това, което е многоетническа империя, представяща се за национална държава, би възникнал вакуум във властта, който рискува гражданска война. Помислете за Сирия, но в нация с население повече от три пъти по-голямо.

Наполеон е известен с думите си, че никога не трябва да се намесват, докато противникът прави грешка. Това е бил добър съвет тогава; той е валиден и днес.