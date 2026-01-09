IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш румънски министър влиза в затвора заради катастрофа със загинали

Даниел Кицою шофирал в грешна посока и направил челен удар

09.01.2026 | 08:19 ч. 3
Бившият министър на финансите на Румъния Даниел Кицою бе осъден на четири години затвор заради пътнотранспортно произшествие с негово участие в окръг Арджеш през 2019 г., съобщават местните медии. Днешното решение на Апелативния съд в Питещ е окончателно.

В рамките на разследването е било установено, че Кицою е шофирал в грешна посока и се е сблъскал челно с друг автомобил, управляван от 82-годишен мъж, придружен от 73-годишната си съпруга. В резултат на инцидента двойката губи живота си, а трети в колата е тежко ранен. 

Според съдебни източници в момента на инцидента бившият министър е говорел по телефона и това вероятно го е разсеяло.

Първоначално той бе осъден на три години условно, но прокурорите и роднините на жертвите обжалваха. Днес съдът определи и обезщетение за нанесени морални щети на стойност 400 000 леи (малко над 78 600 евро) за всяко пострадало лице.

На Кицою вече са наложени редица ограничения, включително забрана за управление на превозно средство за пет години.

Петдесет и осем годишният румънец бе министър на финансите между декември 2012 г. и февруари 2017 г. Между 2005 г. и 2007 г. той беше и вицепрезидент на Националната агенция за фискална администрация. Кицою подаде оставка от Национално-либералната партия през 2014 г. и се присъедини към Алианса на либералите и демократите, също воден от бивш либерал – Калин Попеску Търичану. /БТА

