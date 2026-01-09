Защо Казахстан може да бъде следващата цел на Владимир Путин?

Твърдението на неотдавнашната пресконференция с президента Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, че мирът във войната в Украйна вече е „постигнат на 90–95 процента“, се стори на обективните анализатори само пожелателно. След това обаче президентът Тръмп се изстреля в стратосферата на сюрреалистичните глупости, като многократно заявява, че „Русия иска Украйна да успее“.

За разлика от проруските гласове в Белия дом, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев е един наблюдател, чиито крака са здраво стъпили на земята. Той разбира политическите, идеологическите и икономическите реалности, с които Кремъл се справя. Токаев е напълно наясно, че тези реалности биха могли да окажат пряко въздействие върху бъдещето на страната му, защото някои от причините, които руският президент Владимир Путин посочи за започването на войната в Украйна, биха могли да се отнасят и за Казахстан, пише за TNI Адам Диксън, консултант, бизнесмен и предприемач, работещ предимно в авиацията и телекомуникациите.

Първата реалност е, че лидерите на автокрациите почти неизменно са фокусирани върху собствените си интереси и тези на най-близките си поддръжници, а не върху тези на страната си. Личният престиж, колкото и фалшив да е, и личното богатство, колкото и нечестно да е придобито, засенчват повечето други грижи. Освен ако един автократ не се възприема от поданиците си като помазан от Бог, той (повечето автократи са били мъже) има една фундаментална нужда да запази позицията си: образът на властта.

Това го прави непримиримо против всякакви съперничещи си институции, които биха могли да изискват уважение, лоялност или богатство - избрани законодателни органи, необвързани църкви и религиозни йерархии, гражданско общество, академични среди, свободна преса, дори развлекателната индустрия. За да привлече елитите на бизнеса, съдебната система, службите за сигурност и военните, лидерът трябва постоянно да демонстрира силата си. В момента, в който бъдещият цар покаже слабост или провал, цялата структура започва да се клатушка.

Втората реалност е, че агресивният, негодуващ национализъм се е превърнал в предпочитания тигър за управлението на Путин. Разпадането на Съветския съюз през 1991 г., последвано от десетилетния опит на Русия да се превърне в демокрация, доведе до социален и икономически хаос. В началото на новото хилядолетие Путин хитро манипулира произтичащото от това широко разпространено чувство на дезориентация, недоволство и наранена гордост, за да се утвърди като лидер, който може да възстанови стабилността, просперитета и чувството за величие. Той представи трудностите и неуспехите на Русия като дължащи се не на присъщата сложност на установяването на демократични институции там, където те преди не са съществували, а на измамата, злобата и алчността на Запада, решен да разчлени и колонизира Света Майка Русия.

Третата реалност е, че критичен източник на илюзията за възвърнато величие е зрелището на военните успехи на чуждестранни арени, дори ако те са постигнати срещу много по-слаби противници: Чечения, Грузия, Сирия и франкофонска Африка. Утвърждаването на контрол над Украйна трябваше да бъде съпротивата на това възстановяване на международното „уважение“, носейки на Русия не само огромно селскостопанско и минерално богатство, но и удовлетворението от унижението на ЕС и Съединените щати.

Кремъл очакваше, че Западът, страхлив и безсилен, просто ще наблюдава, ще свие мрачно рамене и ще се върне към „обичайния начин на живот“. Ако Русия се беше опитала да завземе Украйна през 2014 г., можеше да успее военно поне в краткосрочен план. И все пак до 2022 г. Украйна, с помощта на западното военно сътрудничество, се беше превърнала в различна лудница и беше изненадала света, като отказа да се счупи.

Казахстан разбира още, че тези три реалности са създали няколко сериозни проблема.

Първо, личната съдба на Путин зависи от избягването на предполагаемо поражение и от задоволяването на националистическия плам, за да се утвърди де факто контрол над по-голямата част от териториите на имперското и съветското минало.

Второ, Русия е преместена във военна икономика, която не може да се върне към фокус върху цивилните потребители.

Трето, армия от приблизително 1,2 милиона мъже, много от които са закърнели от раждането си от унижението и пренебрегването на селската бедност, а сега допълнително опустошени от тежките и неизбежни психологически щети на съвременната война, не могат лесно да се завърнат у дома като „триумфални герои“.

Казахстанската интерпретация е спокойна и обективна: на фона на логиката „Русия е похарчила огромно богатство, е убила, ранила и разселила милиони,

е създала травма, която ще трае поколения наред – време е да признае грешка и да прекрати тази война“ е мощната логика на тиранина: „Всяка крачка назад от моите максимални искания е невъзможно признание за слабост. Ако не мога да спечеля тази война, тогава ми е нужна друга, която мога.“ Това е заплахата, която е имплицитна от повече от десетилетие, но сега става все по-явна: отслабен в Украйна, Путин се нуждае от по-постижима цел и Казахстан може да бъде тази цел.

Казахстанският исторически опит е по важни начини подобен на този на Украйна. В хода на деветнадесети век Русия анексира и завладя територията на днешния Казахстан. Руските имигранти окупираха или завзеха плодородна земя и оскъдни водни ресурси в северните гранични райони, изтласквайки казахстанците към по-маргинални, сухи и полупустинни територии. През ХХ век колективизацията на селското стопанство от Йосиф Сталин доведе до широко разпространен глад и масови загуби на човешки живот, паралелно с украинския „Голодомор“. Казахските политически и културни елити бяха репресирани и ликвидирани, като дори съпругите им бяха изпратени в концентрационни лагери.

Много от същите руски мотиви, както заявени, така и неизказани, за нахлуването в Украйна през февруари 2022 г., са валидни и в Казахстан. Първите включват „малтретирането“ на етническото руско малцинство (което и в двете страни е приблизително 18 процента от общото население), „дарът“ от руски инвестиции в селскостопанска и индустриална инфраструктура, за които Русия не смята, че е била правилно компенсирана, и съществуването на престижни проекти от съветската епоха, като космодрума Байконур и космодрума на казахстанска територия.

Освен това, повтаряйки снизходителната си реторика за режима в Киев, Русия постави под съмнение легитимността на Казахстан като национална държава, предполагайки, че неговото правителство е артефакт от историята му в рамките на Съветската империя и е оцеляло само благодарение на снизхождението на Москва. Отказът на Астана категорично да подкрепи „Специалната военна операция“ се възприема в Москва като „нелоялност“.

Неизказаните мотиви, които съвпадат с неоколониалисткото мислене другаде по света, са, че Казахстан разполага с огромни минерални ресурси, включително изкопаеми горива, уран, благородни метали и третите по големина доказани запаси от редкоземни елементи в света, както и селскостопанско богатство. Лесно е да се разбере защо Русия би искала да контролира тези богатства.

През януари 2022 г., когато предстоящото пълномащабно нахлуване в Украйна вече беше повече от блясък в очите на Путин, в Казахстан избухнаха вълнения,

предизвикани от по-високите цени на горивата и недоволството от липсата на социални и политически реформи. Както и в Русия, собствеността върху националното богатство е доминирана от малка група олигарси. Президентът Касим-Жомарт Токаев се почувства задължен да се обърне към ОТСО (Организация на Договора за колективна сигурност - руската версия на НАТО) за помощ. Русия надлежно изпрати войски, за да възстанови реда, което позволи на президента Путин да демонстрира пред вътрешната си аудитория, че Русия все още определя кой остава на власт в Централна Азия - „спектакъл“ на контрол.

Путин обеща да предотврати „цветни революции“, заплахи от ислямистки групировки и по-нататъшна намеса от „злонамерени чуждестранни агенти“. В подобна „подкрепа“ за легитимното ръководство обаче се подразбираше, че всяка значителна промяна към политики (или към нови политически фигури), които не са в съответствие с Москва, би била „нежелана“. Накратко, Москва искаше и очакваше тя да е осигурила послушно ръководство в Астана, което би потвърдило васалния ѝ статут, като продължи да разчита на руските транспортни мрежи (железопътни линии и тръбопроводи) за казахстанската търговия, като предостави дипломатическа подкрепа по отношение на войната в Украйна и като помогне на Русия да избегне санкции.

Статутът на Русия като държава-парий в международен план, както и нарастващата ѝ зависимост от китайската подкрепа за поддържане на военната ѝ машина, представляват едновременно възможност и риск за Казахстан. От една страна, тя може да диверсифицира пътищата си към пазара, като развие по-дълбоки връзки с Китай, който до известна степен би могъл да действа като защитник. От друга страна, това може да доведе до по-нататъшно антагонизиране на Путин, който не само негодува от загубата на какъвто и да е икономически лост, но и ще се почувства принуден да демонстрира силата си, ако излезе отслабен и по-слаб от конфликта с Украйна.

Засега обаче господството на Русия в транспортната система, свързваща Казахстан с външния свят, остава огромно. Най-големите петролопроводи за износ на Казахстан, Каспийският тръбопроводен консорциум (КПК), който пренася 80% от общия обем, завършва в Новоросийск, а тръбопроводът Атирау-Самара пренася приблизително 13%. За разлика от тях, двата неруски маршрута, Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до турско пристанище на Черно море, поемат 2%, а тръбопроводът Атасу-Алашанку, който тече на изток към Китай, поема още 2%.

Военно Русия превъзхожда Казахстан както по човешка сила, така и по оборудване.

Равната, суха степ не предлага естествени препятствия по границата (най-дългата непрекъсната граница между две държави в света). Столицата на Казахстан, Астана, за разлика от Киев, е неотбраняема. Русия разполага с множество военни бази, разпръснати по дължината на тази граница, за да осигури точки за достъп и логистични центрове. Сега, хванат в капана, който сам е създал, Путин не може да спре руския националистически гигант, нито да преориентира военно-индустриалния си комплекс, нито да приветства войските си у дома. Поради тези причини конфликтът за възстановяване на контрола над Казахстан може да изглежда за предпочитане пред по-нататъшна ескалация с НАТО.

Следователно, въпросът е в пресмятането на Путин за разходите и ползите от опита за подчиняване на Казахстан, ако това означава да се предизвика неговият нововъзникващ покровител, Китай. Изглежда очевидно, че Путин не може да антагонизира Китай, който изигра толкова важна роля във военните му усилия срещу Украйна. И все пак беше също толкова очевидно, че нахлуването в Украйна е опасен проект, до степен, че повечето експерти както в Русия, така и на Запад вярваха, че това няма да се случи. Интересите, вниманието и амбициите на Китай са разделени: основните, изброени без определен ред, включват Тайван, Сибир, Централна Азия, достъп до нови арктически корабни маршрути и конкуренция със Съединените щати в световните дела.

В новия свят на „сфери на влияние“ и „силата прави правото“, геополитическите възможности и реалности ще бъдат преизчислявани ежедневно, а относителните ползи – преоценявани. Казахстан ясно разбира проблемите, пред които е изправен Путин сега, и че е най-привлекателната цел за всяка последваща или алтернативна война, която Путин може да реши като лична необходимост. Президентът Токаев може само да направи всичко възможно да играе дълга партия шах, докато нарастващите сътресения се развиват.

Белият дом се преструва, че не разбира нито природата на престъпния мегаломан, нито как една полицейска държава може да вилнее, нито как едно бясно националистическо движение може да се изплъзне от контрола на онези, които са го подхранвали, нито как едно фалшиво „Потьомкинско“ християнство може да погуби невинни жертви. Той обаче разбира, че военните авантюри могат да бъдат успешни театрални разсейвания и потвърди, че ги приема като нова международна норма.