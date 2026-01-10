IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко шестима бяха застреляни в Мисисипи, има задържан

Стрелбата е била на три места

10.01.2026 | 18:55 ч. 5
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Най-малко шестима души бяха застреляни в окръг Клей, в южния американски щат Мисисипи. Има задържан заподозрян, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии и на правоохранителните органи.

Според местен филиал на телевизия „Ен Би Си Нюз“ е имало стрелба на три места вчера.

Случаите в град Уест Пойнт са свързани, посочва Асошиейтед прес.

Има задържан заподозрян, който „вече не представлява заплаха за нашата общност“, написа в социалните мрежи шерифът на окръг Клей, Еди Скот. Той не уточни колко хора са били убити. (БТА)

Според „Ен Би Си Нюз“ обаче жертвите са шест.

Разположен в североизточната част на щата Мисисипи, окръг Клей има население от близо 20 000 души.

Тагове:

САЩ стрелба загинали
