МВнР предупреждава: Авиокомпании отменят полетите си от и до Иран

Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран, предупредиха от Ситуационния център на Министерството на външните работи (МВнР) на сайта на ведомството. В страната са блокирани телекомуникационните услуги, включително и интернет, посочиха от външното ни министерство.

Въведен е индекс на риск за пътувания до Иран на най-високото ниво пет, припомниха от МВнР и обясниха, че това ниво означава предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната. От министерството призовават, ако български граждани в момента пребивават в Иран, да се регистрират чрез бутона в рубриката "Пътувам за Иран" на сайта и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано".

За оказването на съдействие на пътуващи до Иран български граждани ще помогне дипломатическото ни представителство в столицата Техеран на телефонните номера: +98 21 8877 5037, +98 21 8877 5662, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +98 930 568 3409. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на консулството и посолството на България в Техеран, информираха още от външно министерство.

Ръководството на Иран продължава вече втори ден да ограничава достъпа до итнернет в страната на фона на масовите протести в редица градове, съобщиха наблюдатели на мрежата, цитирани от ДПА. Иранските служби за сигурност напълно са изключили интернет за населението, с изключение на собствените си сили за сигурност и избрани държавни медии.