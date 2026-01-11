Онлайн продажби на дребно в Гърция 2025: оборот 36,1 млрд. евро и растящ пазар

Онлайн продажбите в Гърция достигнаха 36,1 милиарда евро през 2025 г., според статистическия орган на страната (EL.STAT), или 9,5% от общия оборот на дребно.

Друга забележителна цифра е, че близо 99% от бизнеса в страната, независимо от вида и размера, са свързани с интернет, въпреки че само 25,8% приемат електронни поръчки от клиенти.

В същото време потребителите в страната изглеждат значително по-„дигитално зрели“, 89,2% от населението на възраст 16-74 години е използвало интернет през 2025 г., докато 88,7% от домакинствата имат интернет връзка. Също толкова забележителен е фактът, че почти седем от 10 интернет потребители (69,2%) са направили онлайн покупки или поръчки за стоки и услуги за лична употреба през първото тримесечие на годината, което е увеличение с 6,4 процентни пункта в сравнение с 2024 г., пише To Vima.

По отношение на потребителските предпочитания, електронната търговия в Гърция се фокусира главно върху услугите. По-конкретно, 61,8% от потребителите, които са пазарували онлайн, са закупили билети за развлекателни или спортни събития и развлекателни дейности, докато 53,6% са закупили транспортни услуги, като например автобусни билети, обществен транспорт, таксита или самолетни и фериботни билети.