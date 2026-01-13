Защо няма повече войници от поколение Z в американската армия?

Набирането на персонал за военни не е лесно, те трябва да се конкурират с частния сектор за таланти. А стресът от военния живот – ранни сутрини, строги командни йерархии и опасността от война – не е за всеки. Поради това набирането на персонал може да бъде предизвикателство дори в най-добрите времена.

Армията на САЩ например има близо 500 000 войници на активна служба. Всеки месец няколко хиляди войници се пенсионират или изтичат договорите си. Съответно, вербовчиците трябва постоянно да намират нови кандидати, които могат да преминат през тренировъчни лагери и специализирано обучение.

Тези усилия са подкопани от високите нива на затлъстяване сред американската младеж, както и от нарастващото разпространение на хронични заболявания. Въпреки че тези фактори представляват предизвикателство за набирането на персонал в продължение на години, военните имаха добра година в набирането на нови войници през 2025 г., пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Американското затлъстяване доведе до криза с набирането на персонал

През 2023 г. армията беше в най-ниската си численост от края на Втората световна война. Службата не успя да постигне целта си за набиране на персонал с приблизително няколко хиляди новобранци - втората поредна година, в която не успя да набере достатъчно нови войници. Основна причина за ниския брой на набиране на персонал беше по-малкият брой приемливи кандидати поради затлъстяване, особено в кохортата на поколение Z.

Според данни от 2024 г. на Центровете за контрол и превенция на заболяванията, двама от всеки петима възрастни американци са с наднормено тегло, докато повече от 33 процента от младите хора на възраст между 17 и 24 години са дисквалифицирани от военна служба поради теглото си.

От населението на „поколението Z“ - състоящо се от хора, родени между 1997 и 2012 г. - някои скорошни оценки показват, че само около един на всеки четирима е годен за военна служба. Въпреки че най-големият фактор, допринасящ за негодността, е затлъстяването, други неблагоприятни фактори включват липса на образование, употреба на наркотици и татуировки, въпреки че политиката срещу последните е облекчена през последните години.

Въпреки че напредъкът на технологиите е създал военни професионални специалности, които не изискват толкова физическа подготовка, колкото пехотата или други бойни позиции на фронтовата линия, здравословното ниво на физическа подготовка е задължително за военна служба. Това е особено вярно за Морската пехота на САЩ, която третира всеки морски пехотинец преди всичко като стрелец, който трябва да бъде готов за бой във всеки един момент - дори тези на специализирани роли.

Квотите за набиране на персонал се определят всяка година от всяка отделна служба в консултация с Пентагона

и отразяват оперативната ситуация и бъдещите стратегически изисквания.

В отговор на последователните неуспехи при набирането на персонал, армията започна инициатива за набиране на персонал, за да привлече повече кандидати. За да привлече потенциални войници, които може да са с наднормено тегло, армията създаде Курс за подготовка на бъдещи войници, който позволява на кандидатите да подобрят физическата си подготовка или резултатите си от тестовете преди началния лагер. Другите служби създадоха подобни инициативи, предназначени да привлекат и наемат повече хора.

Броят на набираните войници в армията се е увеличил през 2024 и 2025 г.

Тези програми изглежда са ефективни. През 2024 г. армията не само постигна, но и надхвърли целите си за набиране на персонал по-рано от очакваното. Положителният темп на набиране на персонал продължи и миналата година, когато армията постигна целта си за набиране на 61 000 нови войници - увеличение спрямо целта за 2024 г. от 55 000 новобранци.

„Невероятно се гордея с нашите вербовчици и сержанти от американската армия“, каза през юни секретарят на армията Дан Дрискол. „Техните колосални усилия и отдаденост на дълга помогнаха на американската армия да постигне годишната ни цел за набиране на персонал за фискалната 2025 година цели четири месеца предсрочно.“

Тези положителни резултати не бяха уникални за армията. Всъщност, всички служби постигнаха или надхвърлиха целите си за набиране на персонал през 2025 г. Военноморските сили постигнаха 108,61% от целта си, Военновъздушните сили - 100,22%, Морската пехота - 100%, а Космическите сили - 102,89%.

Съдейки по данните от последните няколко години, военните се справят много по-добре с набирането на персонал. Въпреки че службата не е предоставила конкретни данни за възрастта на новите си попълнения, може да се предположи, че голяма част от новите войници са от възрастовата група на поколение Z.