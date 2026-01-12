Оставиха за три месеца в ареста сем. Морети, чийто бар пламна в Швейцария

Съд в швейцарския кантон Вале разпореди днес да бъде задържан под стража за срок от три месеца Жак Морети - съсобственик заедно със съпругата си на бара в планинския курорт Кран Монтана, в който избухна пожар на Нова година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Съдът на кантон Вале мотивира мярката с факта, че "съществува опасност от бягство на обвиняемия". Въпреки това съдът ще бъде склонен да отмени временното задържане при условие, че бъдат предприети различни мерки, поискани от прокуратурата, включително и внасянето на гаранция, като тези мерки ще се смятат за адекватни за предотвратяване на риска от бягство".

Съпрузите Жак и Джесика Морети, главните заподозрени в разследването на пожара, при който загинаха 40 души и бяха ранени още 116 души, бяха изслушани миналия петък от прокуратурата на главния град на кантон Вале - Сион.

Адвокатите на семействата на жертвите настояваха дни наред да бъдат задържани под стража Жак Морети и съпругата му, като разкритикуваха начина, по който засега властите водят съдебната процедура, особено що се отнася до свободата, предоставена досега на двамата собственици.

По отношение на Джесика Морети прокуратурата посочи миналия петък, че "предвид нейния професионален опит и лични връзки" рискът тя да избяга е по-малък, което предполага приемането на по-малко рестриктивни мерки.

Адвокат Себастиен Фанти, който представлява четири семейства на ранени при пожара, каза, че задържането под стража само на единия от съпрузите не е достатъчно строга мярка.