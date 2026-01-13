IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп наложи 25% мито на страните, търгуващи с Иран

Указът е окончателен и не подлежи на обжалване

13.01.2026 | 08:15 ч. 6
БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всяка страна, която търгува с Иран, ще бъде обложена с мито в размер на 25% върху всяка сделка, сключена със САЩ, предаде Ройтерс.

"Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати", заяви Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа "Трут соушъл".

"Указът е окончателен и не подлежи на обжалване", подчертава още той.

