Кои държави разработват изтребители от шесто поколение?

Надпреварата за разработването на изтребител от шесто поколение е в ход. Въпреки че самолетите от пето поколение са все още сравнително нови – и до голяма степен недостижими за повечето индустриализирани страни – водещите държави в света напредват със следващото поколение изтребители, което отразява опасенията, че предимствата на петото поколение вече ерозират.

Въпреки че техническите специфики на платформа от шесто поколение остават неопределени, ясно е, че само няколко държави имат реалистичен шанс да разработят такъв самолет. Който стигне пръв, вероятно ще се радва на стратегическо предимство, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Все още няма официално определение за изтребител от шесто поколение, но обикновено се смята, че то включва самолети, влизащи в експлоатация от края на 2020-те до 40-те години на 2010-ти век. Все още не съществува самолет от шесто поколение; първият, който ще влезе в експлоатация, вероятно ще бъде бомбардировачът-стелт B-21 Raider, който има няколко работещи прототипа и се очаква да бъде въведен до 2027 г.

Общите характеристики на самолетите от шесто поколение включват:

Обединяване на пилотирани и безпилотни самолети, използващи дронове „съвместна бойна авиация“ (CCA) като умножител на силата;

Усъвършенствана работа в мрежа и сливане на сензори, вече наблюдавани в самолети от пето поколение, като F-35 Lightning II;

Адаптивни двигатели и генериране на енергия, позволяващи на самолета да превключва между висока скорост и икономия на гориво; и

Усъвършенствани (широколентови) стелт функции.

Акцентът в разработката ще се измести от чиста производителност към информационно господство. Ролята на пилота от своя страна ще се измести от атлет в въздушните боеве към по-скоро командир на мисия, чието оцеляване ще зависи от подобрена ситуационна осведоменост и по-широка мрежова интеграция.

Ето кои са държавите, участващи в надпреварата за изтребител от шесто поколение:

Съединени щати: Съединените американски щати, както обикновено, са водещи. Програмата NGAD е най-модерният и най-жизнеспособният проект от шесто поколение, отразяващ уникалните силни страни на Америка в системното инженерство, индустриалната дълбочина и оперативния опит. Разбира се, че демонстрационният самолет NGAD вече е летял, въпреки че все още не са публикувани кадри от този тестов полет.

Принципите на разработка са фокусирани върху конфликт с Китай в Индо-Тихоокеанския регион, което означава, че платформата вероятно ще разчита на широколентова стелт технология, дълги разстояния и екипиране на пилотирани и безпилотни самолети с дронове CCA. Програмата обаче крие рискове; наскоро тя беше спряна поради опасения относно прекомерните разходи за единица, за които се твърди, че достигат стотици милиони. Ако програмата не може да ограничи разходите си, размерът на флота може да пострада, както се случи с флотите F-22 и B-2 преди поколение.

Китай: Китай е единственият истински претендент за Америка, инвестирайки сериозно в научноизследователска и развойна дейност в аерокосмическата област, автономност и сензори. Китай вече успешно разгърна петото поколение J-20 Mighty Dragon, което го прави уникален в света като един от малкото с истински изтребител от пето поколение. Усилията на Пекин за шесто поколение вероятно ще включват мрежови изтребители и лоялни пилоти, вероятно построени с акцент върху допълването на мрежата A2/AD. Силните страни на Китай включват мащаба и скоростта на производство. Слабостите му обаче се крият в надеждността на двигателите и ограничения боен опит. Китай има реален шанс, но остават въпроси относно способността им да го изпълнят.

Европа: Европа също е играч, но е донякъде зад Съединените щати и Китай в разработването на шесто поколение. Един от проблемите е, че европейските държави имат две конкуриращи се програми от шесто поколение: FCAS (Франция, Германия, Испания) и Tempest (Великобритания, Италия, Япония). Липсата на единство създава дублиране на работа и повишава разходите, забавяйки и евентуално обричайки програмите. Това са силни аерокосмически фирми, работещи както по програмите FCAS, така и по Tempest. Но политическата фрагментация и нестабилността на финансирането биха могли да възпрепятстват внедряването. Не очаквайте Европа да произведе изтребител от шесто поколение, поне не преди американците и китайците да го направят.

Русия: Руската програма за изтребители има водещи световни стремежи. Това, което тя обаче няма, са водещи световни възможности. Су-57 Felon от пето поколение е разочарование, като са доставени само няколко самолета; смята се, че съществуват около 30 Су-57, в сравнение с повече от 1000 F-35. Русия също се възпротиви на тестването на Су-57 в реални условия; поради ограничения брой самолети, Кремъл държи изтребителя от пето поколение далеч от бойните полета на Украйна, запазвайки броя им, но не давайки на потенциалните клиенти никакъв достъп.

Така че Русия едва ли е пуснала в експлоатация изтребител от пето поколение по функционален начин – демонстрирайки ограниченията на руската индустриална база и ограничаващия ефект на международните санкции. Поради тази причина, въпреки че е изразила интерес към изтребител от шесто поколение, е изключително малко вероятно тя да може да произведе такъв в голям мащаб в обозримо бъдеще.

Накратко, надпреварата за шесто поколение е реална и се случва сега – но е изключително тясна, само между шепа велики сили. Само най-силните и най-богатите държави могат да проектират, изградят и поддържат такава напреднала аерокосмическа система.