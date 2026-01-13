Прокурор простреля бившата си съпруга, която е съдия, по време на дело

Въоръжено нападение беше извършено в съдебната палата Картал на азиатския бряг на Истанбул по време на съдебно заседание.

Прокурор от съдебната палата стреля с оръжие срещу съдийка от 23-ти наказателен съд по време на изслушване в съдебната зала, съобщи турската телевизия НТВ.

Според медията съдийката, която е с инициали А.К., е бивша съпруга на прокурора.

Нападателят, който е с инициали М.Ч.К., е стрелял с личния си револвер и е прострелял съдийката в краката. Тя е откарана в близката болница. Съобщава се, че няма опасност за живота й.

Прокурорът е бил задържан от полицията.

Инцидентът е предизвикал голяма паника в съдебната палата. След нападението са взети допълнителни мерки за сигурност в зоната.

Разследващи екипи са започнали задълбочено разследване за причините и детайлите на нападението.

Засега няма информация дали се касае за инцидент от битов характер, т.н. домашно насилие срещу бивша съпруга. Не се изключва и версията нападението да е свързано с делото, възложено на съдийката, понеже е извършено по време на изслушване по наказателно дело.

Турция е сред страните, където домашното насилие, изразяващо се в убийства или наранявания на жени, е взело застрашителни размери, отбелязват анализатори.

По данни на Федерацията на женските асоциации на Турция през изминалата 2025 година най-малко 391 жени са били убити от мъже. Много от жените са убити в домовете си, често от мъже в рамките на семейството.

Досега обаче не е известен случай на въоръжено нападение в съдебната палата от прокурор срещу съдийка по време на съдебно заседание, посочват медиите.

(Специално за БТА от Нахиде Дениз)