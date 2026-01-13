Украйна се нуждае от нещо повече от дронове, за да спре Русия

Димко Жлуктенко е оператор на дронове, който предоставя жизненоважни данни за защита на позициите на Украйна. Сержантът за последно е бил разположен в Покровск, ключово бойно поле, където Украйна твърди, че е числено превъзхождана.

Той казва, че Украйна се нуждае от повече от дронове, за да спре бруталното настъпление на Русия.

Това есе, в което се казва, че е получила инструкции, се основава на разговор със сержант Димко Жлуктенко, ръководител на екип за разузнавателни дронове в украинските сили за безпилотни системи. Той е разположен през 2025 г. близо до Покровск, ключов град, който Русия твърди, че е превзела в началото на декември, пише Business Insider.

Преди пълномащабната война бях софтуерен инженер, работещ за компании в Сан Франциско, Нова Зеландия и Германия. Днес ръководя екип от пет до шест украински оператори на дронове. Нашата задача е да използваме високо летящи дронове, за да предоставяме разузнавателни данни на нашите войски и командири.

С нашето разузнаване, артилерия като HIMARS и екипи за удари с дронове могат да се насочват към руска техника и войници, често преди те дори да достигнат фронтовите линии.

Бяхме преразпределени в района на Покровск през август, защото боевете там станаха толкова интензивни. Тъй като операторите на дронове са приоритетни цели във войната, прекарвахме целодневните си ротации в къщи и подземни бункери извън града.

Когато пристигнахме за първи път, времето беше слънчево и идеално за летене.

"Но краят на октомври беше катастрофа за нас.

През есента Украйна става мъглива, с гъсти и ниски облаци, които могат да се натрупват от 100 метра до 300 метра над земята. Те са толкова гъсти, че никаква инфрачервена камера или термокамера не може да види през тях и това доведе до това много дни да бъдат напълно забранени за полети за нашите видове дронове", добавя той.

По това време руснаците се възползваха от облаците, използвайки ги, за да прикрият настъплението си пеша и с превозни средства. Предвид времето, броя на персонала, който пожертваха, за да превземат града, и ограничените ни ресурси, в крайна сметка нямаше жизнеспособен начин да защитаваме Покровск завинаги.

Украйна е зависима от войната с дронове. Тя ни преведе през ужасните и страшни времена на тези руски нападения и промени облика на войната. През цялото лято на 2025 г., например, видях танк само два пъти на бойното поле.

Дроновете са евтини и ефективни и ако имахме безкраен брой дронове, щяхме да работим 24/7, за да се бием с руснаците в Покровск.

Но ние нямаме безкрайни дронове, така че междувременно се нуждаем от други инструменти и ресурси за удари, като например повече артилерийски огън и войски. Войната е сложна и дроновете не могат да бъдат единственото ѝ решение.

При нормални условия летим с дроновете си четири пъти на ден, като всеки полет продължава около три до четири часа, а понякога и до късно през нощта. Изморително е, но си заслужава, защото може да направи огромна разлика за украинските защитници. Можем да забележим къде се движат руските сили, лишавайки ги от елемента на изненада, и да разузнаваме за средства като противовъздушна отбрана и артилерия, по които командирите да нанесат удар.

Операторите на разузнавателни дронове като нас разчитат до голяма степен на визуална навигация. Ние изучаваме Покровск толкова внимателно, че дори когато нашият дрон е фалшифициран, можем да определим местоположението си на летене просто по формата на терена или забележителностите.

Когато настъпи мъгливият сезон, се опитваме да се възползваме максимално от всяка добра видимост. Понякога може да имате късмет и да извършите пет полета в рамките на петдневна ротация.

„Имаше обаче дни, в които се озовавахме да седим в къща и само чакахме времето да се изясни. Можете да опитате да летите под облаците, но ниското лети, което означава, че обемистите ни дронове са по-лесно забелязани и унищожени. Тъй като разполагаме с ограничени инструменти, се опитваме да ги запазим и да не ги използваме безразсъдно, разказва още той.

В края на лятото ситуацията в Покровск ставаше все по-проблематична, както на земята, така и във въздуха. В миналото помагахме на далекобойната артилерия да се съсредоточи върху руския тил.

До есента работехме с части, сражаващи се от близко разстояние.

Бруталната, проста математика на Русия

Започнах да забелязвам, че тактиката на Русия оказва влияние около септември.

В цялата военна зона тяхната стратегия е да намерят нашия лимит и да го надвият с най-малкия брой войници, необходими за завземане на позициите ни.

Това е проста математика. Първоначално те изпращаха около 10 войници. Ако това не беше достатъчно, те изпращаха 20. После щяха да опитат с 30.

Ден след ден те увеличават броя на войските и техниката. Целта им е да създадат ситуация, в която нямаме достатъчно дронове, за да противодействаме на количеството атакуваща пехота.

За да елиминираме атака от 50 души, разпръснати, ще ни трябват поне 150 дрона и артилерия, което е трудно за организиране с ограничените ни ресурси.

Когато работехме в Покровск, вече имаше райони на града, където руснаците бяха напреднали, така че зоната на бойните действия беше пореста и неопределена.

Ако имахме повече войски, можехме да издържим много по-дълго и да извършим по-агресивни маневри. Ако имахме повече разузнавателни дронове, нашият екип можеше да лети над Покровск нонстоп, работейки въпреки облаците.

С повече ударни дронове с изглед от първо лице, нашите пилоти биха могли да продължат да откриват и атакуват руснаците по-близо до земята.

Но нямаме достатъчно. Така че се нуждаем от други ударни инструменти освен FPV дронове, въпреки че те представляват около 80% от нашите убийства на руснаци.

По ирония на съдбата, някои от тези инструменти са изчезнали, защото войната се е променила толкова много. Минохвъргачките може би са помогнали, но ние до голяма степен спряхме да ги използваме - бойното поле сега е толкова прозрачно, че е самоубийствена мисия да се возиш близо до фронтовата линия в пикапа си с минохвъргачка.

Определено ни трябват артилерийски боеприпаси. Миналата година някои подразделения HIMARS, с които работих, бяха ограничени до четири удара седмично.

Други артилерийски подразделения бяха ограничени само до три артилерийски снаряда на ден. Намирахме им цел и те казваха: „Нямаме повече за днес. Съжалявам, момчета.“

Времето през този сезон означава, че все още е това, което пилотите на дронове наричат ​​„нисък сезон“.

В същото време теренът вече не е твърде кален, така че е идеалното време руснаците да атакуват.