Войната на Русия в Украйна вече продължава по-дълго от войната на Сталин срещу нацистите

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна продължава по-дълго от борбата на Съветския съюз срещу нацистка Германия.

Съветската армия прекара 1418 дни, от 22 юни 1941 г. до 9 май 1945 г., в битки с войските на Хитлер в цяла Европа, като в крайна сметка ги изтласка от бреговете на Волга до Берлин.

Докато "специалната военна операция" на президента Путин в Украйна отбеляза 1419-ия си ден в понеделник, неговите войски остават затънали в региона на Донецк, само на 30 мили от мястото, откъдето започнаха своята офанзива през февруари 2022 г.

Армията на Путин не успя да превземе и задържи нито една регионална столица в украинските територии, които претендира като свои. И въпреки месеците на дипломатически усилия, водени от САЩ, изглежда, че няма реалистична възможност за мир в близко бъдеще.

"По време на тази война Русия е извършила жестокости на украинска земя с мащаб и бруталност, които са безпрецедентни от Втората световна война насам. Въпреки това тя не е успяла да сломи Украйна или духа на нашия народ", написа украинският външен министър Андрий Сибиха в X.

В годините преди пълномащабната инвазия на Москва Кремъл превърна спомена за Втората световна война, или Великата отечествена война, както е известна в Русия, в крайъгълен камък на националната идеология. "Можем да го направим отново", гласяха антизападните пропагандни плакати, илюстрирани със символите на съветското и американското знаме.

"Те искаха да го направят отново и го направиха", заяви президентът Зеленски. "Те повториха фашизма. Това е лудост."

Според проучване на руската служба на BBC и опозиционния уебсайт Mediazona, почти 160 000 руски войници са загинали в Украйна. Миналия месец те заявиха, че броят на жертвите може да достигне 352 000. Според доклад на опозиционния уебсайт The Insider, забранен от Москва, са убити най-малко 19 руски генерали.

"Сигурен съм, че Путин никога не е предполагал в най-мрачните си сънища, че ще му отнеме повече време да „вземе“ Славянск и Краматорск, отколкото на Сталин, за да превземе Берлин", казва Дмитрий Гудков, член на антивоенния комитет на руската опозиция в изгнание, визирайки двата силно защитени града в източна Украйна, които остават под контрола на Киев.

Путин не дава никакви признаци, че е готов да отмени инвазията, докато Русия не смаже независимостта на Украйна. На 7 януари, когато руските православни християни празнуват Коледа, Путин каза на децата по време на църковна служба, че армията им е на "свещена мисия" да защити родината.

Въпреки че руските държавни медии игнорират неудобното сравнение между Червената армия и силите на Путин, Москва казва на руснаците, че страната им е въвлечена в екзистенциална битка срещу "сатанинските" сили, подкрепяни от НАТО.

"Цялата западната окултна и антихристиянска Содом се бори срещу Русия", заяви в неделя Константин Малофеев, прокремълски медиен магнат.

Украинската армия заяви, че Русия се готви да започне нова офанзива срещу северния град Суми, но че нейните сили са успели да неутрализират заплахата.

Миналата седмица масивна руска атака с дронове и ракети остави около половината от домовете в Киев без отопление. Кметът Виталий Кличко посъветва хората да напуснат столицата, ако могат. Повече от 1000 жилищни сгради, предимно жилищни блокове, остават без ток, а температурите падат до минус 15 градуса.

Британският министър на отбраната Джон Хили посети мястото на атаката в Киев в петък. Когато беше попитан, с позоваване на залавянето от Вашингтон на венецуелския лидер Николас Мадуро, кой световен лидер според него трябва да бъде отвлечен, той отговори, че би искал "да задържи Путин и да го подведе под отговорност за военни престъпления".

Коментарите предизвикаха гневна реакция от Москва, която все повече определя Великобритания като свой основен враг.

"Това е мократа мечта на британските извратенци", заяви Мария Захарова, говорителка на руското външно министерство.