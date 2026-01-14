Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2500, обяви базирана в САЩ новинарска агенция, цитирана от Асошиейтед прес. "Хюман Райтс Активистс" съобщиха вчера местно време, че за повече от две седмици демонстрации са загинали 2571 души.

Тези данни не са проверени по независим път. Те обаче означават рязък ръст на жертвите през последните дни.

Само преди два дни активистката новинарска агенция съобщи, че убитите са над 500. Вчера броят на жертвите надхвърли по нейни данни 2 хиляди.

Групата разчита на мрежа от активисти в Иран за своите данни, които бяха точни при предишни безредици, посочва АП.

Числото 2571 е по-голямо от броя на жертвите при вълни от протести в страната през последните десетилетия и ситуацията сега напомня за хаоса около Ислямската революция в през 1979 г., отбелязва Асошиейтед прес.

Показателно е, че иранската държавна телевизия за първи път призна вчера за голям брой смъртни случаи.

"Хюман Райтс Активистс" обяви още, че от началото на протестите в Иран са били задържани над 18 100 души.

Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти започнат да екзекутират демонстранти, предупреди на този фон президентът Доналд Тръмп. В отговор Иран обвини Тръмп, че търси претекст за военна намеса на негова територия.

Иран заявява, че е „готов“ „да изпробва военни действия“ в случай, че САЩ се намесят. Достъпът до интернет в страната все още е прекъснат. За пръв път от четири дни насам има информация, че са възстановени стационарни и мобилни телефонни услуги.

Доналд Тръмп призова иранците да продължат протестите и каза, че "помощта е на път", но не съобщи повече подробности, предаде "Ройтерс". По-рано американският президент обяви, че налага 25% мито върху стоки от страни, които имат търговски връзки с Иран. Той повдигна и въпроса за военна намеса на САЩ с цел „спасяване“ на протестиращите. /БТА