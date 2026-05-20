Сорос дава $300 млн. за защита на демокрацията в САЩ

Фондациите "Отворено общество" (OSF), основани от милиардера филантроп Джордж Сорос, обещаха 300 милиона долара (259 милиона евро) през следващите пет години за защита на демократичните институции и засилване на икономическата сигурност в Съединените щати, съобщават от Euronews.

Ангажиментът идва на фона на ескалиращ политически натиск върху организации с нестопанска цел и благотворителни спонсори от страна на администрацията на САЩ.

Под ръководството на администрацията на президента Доналд Тръмп, консервативните съюзници и законодатели засилиха контрола върху прогресивните организации с нестопанска цел. Съюзници в Конгреса поискаха Службата за вътрешни приходи (IRS) и Министерството на правосъдието (DOJ) да разследват организации, които обвиняват в подкрепа на нелегална имиграция, климатични програми или крайнолеви групи.

В края на 2025 г. тогавашният главен прокурор Пам Бонди нареди на правоохранителните органи да разследват организации с нестопанска цел, за които се твърди, че са свързани с антифа. На въпрос за потенциални разследвания на OSF, говорител на Министерството на правосъдието отказа коментар.

"Продължаваме работата си с неотслабваща сила. Няма да се оставим да ни сплашат до мълчание", каза Лалех Испахани, управляващ директор за САЩ в OSF.

Финансирането представлява първата голяма инициатива, фокусирана върху САЩ, одобрена под ръководството на Алекс Сорос, синът на Джордж Сорос, който пое поста председател на фондациите след голямо вътрешно преструктуриране.

Петгодишната стратегия има за цел да се справи с гражданските права и икономическата несигурност като взаимосвързани предизвикателства.

Сорос, дългогодишен дарител от Демократическата партия, е дарил над 32 милиарда долара от личното си състояние за различни каузи.