Външната политика на Владимир Путин, основана на конфронтация със Запада и планове за отмъщение за разпадането на Съветската империя, започва да предизвиква нарастващо недоволство сред руснаците, според проучване, проведено от ВЦИОМ.

През април процентът на гражданите, които са заявили, че са "като цяло недоволни" от външната политика, "провеждана от властите на страната", достигна 26% - рекордно висок показател, откакто започнаха да се провеждат подобни проучвания (от 2007 г. насам). В сравнение с нивата от април 2025 г. броят на недоволните от курса на външната политика практически се е удвоил, а в сравнение с ноември миналата година - с 11 процентни пункта.

Делът на тези, които са "като цяло доволни" от външната политика, спадна от 59% през декември до 46% през април. В резултат на това индексът на ВЦИОМ, който отчита всички отговори, падна до 41 пункта, повтаряйки отрицателния рекорд през последните две десетилетия наблюдения (той беше поставен през 2021 г.).

Тези цифри отразяват избледняващите надежди за ползотворно сътрудничество между Владимир Путин и Доналд Тръмп, заяви политологът Александър Морозов пред The ​​Moscow Times:

"Високите цифри през пролетта на 2025 г. отразяват оптимистични заглавия в руските медии, които обещаваха, че войната скоро ще приключи под натиска на Тръмп (разбира се, върху Киев). След това тези цифри се задържаха до ноември, когато стана ясно, че "духът на Анкъридж" е изчезнал. И всичко започна да намалява. "

Хората са уморени от безкрайна и неуспешна война, плашат се от перспективата за мащабна война с НАТО, искат да нормализират отношенията си с околния свят, но виждат само ескалация, на мнение е политологът Абас Галямов. Той свързва рязкото нарастване на недоволството от политиката на властите в началото на 2026 г. с факта, че през януари "СВО" надмина Великата отечествена война по продължителност.

"Като всеки народ, изпълнен с патос, руснаците живеят в символично пространство. Чувството, че настоящите поколения жители на страната са се доказали като недостойни за паметта на своите славни предци, е отровило самочувствието им. Те обещаха да "повторят" - и пред погледа на целия свят се провалиха", твърди Галямов.

Наред с външната политика, процентът на недоволните от вътрешната, икономическата и социалната политика на Кремъл също се е увеличил рязко.

Той достига съответно 36%, 46% и 35%. И трите показателя са достигнали рекордни нива от началото на войната с Украйна, а увеличението им - с 10-15 процентни пункта за четири месеца - е най-рязкото от пенсионната реформа през 2018 г. ВЦИОМ попита респондентите "до каква степен са доволни от външната политика, провеждана от властите на страната".

Между Крим и 2022 г. гражданите харесват външната политика много повече от всичко друго, посочва социологът Ела Панея. Но по време на война графиките се приближиха, синхронизираха се и сега одобрението на външната политика спада заедно с останалите.

От началото на пълномащабната война гражданите спряха да разделят външната политика от другите политики, заключава Панея:

"Не става въпрос за определени действия във външната политика. Проблемът е, че гражданите започнаха да усещат последствията от всички политики от първа ръка."