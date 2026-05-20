Сандали на платформа и ретро обувки от 70-те ще са на мода това лято

Модата за сезон пролет-лято 2026 категорично потвърждава едно: обувките от 70-те не просто се завръщат – те доминират тенденциите и пренаписват правилата за съвременен стил.

Това емблематично десетилетие, белязано от контрасти между бохемска свобода и функционалност, днес се превръща в неизчерпаем източник на вдъхновение за дизайнери и стилисти. Обувките в стил 70-те се отличават със способността си да изглеждат едновременно винтидж и модерни, което ги прави ключов елемент в гардероба за лято 2026.

Сандали на платформа – водещата тенденция на лято 2026

Сандалите на платформа са безспорният фаворит сред обувките за по-топлия сезон. Вдъхновени от иконите на 70-те, те комбинират височина, комфорт и силно присъствие. Дървените подметки, корковите платформи и масивните каишки създават усещане за ретро шик, докато модерните интерпретации добавят минимализъм и по-изчистени линии.

Този тип обувки се вписват идеално в актуалните летни визии – носят се с разкроени дънки, ленени костюми, миди рокли или къси панталони с висока талия.

Сандалите на платформа не просто удължават силуета, но и придават увереност и характер на всяка визия. Именно затова те се утвърждават като една от най-търсените модни тенденции за лято 2026.

Ретро маратонки – спортна естетика с винтидж привкус

Наред със сандалите, ретро маратонките от 70-те също заемат централно място в тенденциите. Техният нисък профил, тънка подметка и семпъл дизайн ги правят универсални и лесни за комбиниране. Вдъхновени от спортната култура на десетилетието, модели в духа на Adidas и Puma се завръщат с нова сила.

Тези маратонки се съчетават както с ежедневни визии – дънки и тениска, така и с по-елегантни комбинации като костюми или сатенени поли. Именно този контраст между спорт и шик ги превръща в задължителен елемент от гардероба за пролет-лято 2026.

