Руски изтребители са прехванали британски самолет над Черно море

20.05.2026 | 21:52 ч.
Два руски изтребителя са прехванали "многократно и опасно" британски самолет над Черно море миналия месец. Това съобщи британското министерство на отбраната.

"Този инцидент е пореден пример за опасното и неприемливо поведение на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, извършващ полет в международното въздушно пространство. Подобни действия създават сериозен риск от инциденти и потенциална ескалация", заяви министърът на отбраната Джон Хийли, цитиран от АФП.

По данни на министерството руски изтребители Су-35 и Су-27 са прехванали самолета за радиоелектронно разузнаване "Ривет Джойнт" на Кралските военновъздушни сили на Великобритания. В един момент Су-27 се е приближил на едва шест метра от носа на британския самолет.

