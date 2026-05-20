Една екскурзия променила всичко за Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди

Връзката между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди явно бързо става сериозна. Скоро 30-годишната моделка и 28-годишния актьор бяха забелязани заедно на романтична ваканция в Кауаи, Хавайските острови. И явно тази екскурзия е променила всичко за тях.

Нещата са станали истински.

"Кендъл наистина не очакваше толкова да си падне по него толкова бързо, но Хавай някак промени всичко. Те се сближиха супер много на това пътешествие и това определено направи връзката им по-силна. Става много по-сериозно, откокото тя очакваше", коментира източник на "Page Six".

Той казва още, че Кендъл е "наистина щастлива сега и обича това колко лесни се усещат нещата". "Нейните приятели и семейство могат да видят колко много тя го харесва", посочва още източникът.

В Хавай моделката и актьорът бяха на двойка среща със сестрата на Кендъл, Кайли Дженър, и нейното гадже - Тимъти Шаламе. Тимъти също е актьор, като Елорди.

"Наистина е забавно за нея и Кайли да могат да излизат с момчета, които искрено се разбират и се вписват по естествен начин в животите им, защото те наистина не са имали такова нещо от дълго време. Джейкъб просто е наистинадобро момче. Той е супер уважителен и е лесно да си край него, и става много по-сериозно, отколкото тя очакваше", коментира източникът.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net