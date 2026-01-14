IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина бившият президент на Република Кипър Георгиос Василиу

Той беше приет в болница на 6 януари в критично състояние

14.01.2026 | 14:22 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Бившият президент на Република Кипър Георгиос Василиу е починал тази нощ в болница в Никозия, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, позовавайки се на публикация на семейството на Василиу в социалните мрежи.

Василиу бе хоспитализиран на 6 януари в критично състояние.

„След две години страдание моят любим Георгиос, моят спътник в живота от 59 години, почина спокойно в нашите обятия тази нощ. Трудно е да се сбогувам с този човек, който беше изключителен съпруг и баща, човек, изпълнен с доброта и любов към своята родина и хора“, написа съпругата на бившия президент Андрула в Екс.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис изрази своите съболезнования по повод смъртта на 94-годишния Василиу тази сутрин. „С тъга научих за смъртта на бившия президент Георгиос Василиу, чието име беше синоним на усилията за икономическо развитие на нашата страна, социален напредък на нашия народ и модернизация на кипърската държава във всички области“, заяви днес Христодулидис.

Василиу, който бе известен бизнесмен, беше третият президент на Кипър след обявяването на независимостта на страната от Великобритания през 1960 г. Той беше държавен глава от 1988 г. до 1993 г. и насочи страната към влизането ѝ в Европейския съюз, което стана факт през 2004 г.

Кипърското правителство ще се събере по-късно днес, за да обсъди организацията на погребението и почестите, които ще бъдат отдадени на бившия президент.
(БТА)

