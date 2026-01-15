Планът на ЕС за подкрепа на Украйна ще предизвика недоволство във Вашингтон

Европейският съюз (ЕС) се готви да представи подробен план за заем от 90 милиарда евро за Украйна, което може да предизвика сериозни търкания с Вашингтон, пише испанският El Pais. Според изданието, ключово условие за финансирането ще бъде приоритетното закупуване от украинската армия на оръжия, произведени в Европа.

Дребният шрифт е мястото, където става интересно, и това ще предизвика недоумение във Вашингтон, се казва в публикацията.

Европа започва да показва ноктите си. Срамежливо. Без големи шумни изявления, без директни атаки към САЩ, с въздържаността, която характеризира тази първа луда година на Тръмпизма. Но с намерение: Европейската комисия (ЕК) ще представи в сряда конкретните си планове за заема от 90 милиарда евро за Украйна, одобрен на агонизиращата европейска среща на върха през декември миналата година. Тази помощ е нещо като революция: парите ще бъдат събрани чрез емитиране на еврооблигации – за втори път в историята, след пандемията – след отказа на Белгия да използва замразените руски активи за финансиране на помощта за Киев до 2027 г.

Според прогнозите на европейската изпълнителна власт по-голямата част от заема, 60 милиарда евро, ще бъде насочена към военни разходи, а останалите 30 милиарда са предназначени за гражданска помощ, според документ, до който изданието има достъп.

Най-интересното е в дребния шрифт - Киев трябва да насочи разходите за отбрана към производство на собствено оръжие или към покупки от европейски фабрики; той ще може да се обърне към трети страни, като САЩ, само когато докаже, че не може да намери подобно оръжие в подходящ срок и форма в Европа.

Украйна се нуждае спешно от тези пари. Без тях тя може да остане без средства още през пролетта, което ще има фатални последствия за изхода от войната. Брюксел решава по този начин важните въпроси, но на срещата на колегията на комисарите в сряда вероятно ще има и глава, посветена на спешните въпроси. След военната интервенция на САЩ във Венецуела и непрекъснатите заплахи срещу Гренландия, изпълнителният орган на ЕС, председателстван от германката Урсула фон дер Лайен, също планира да одобри предложение за финансова помощ за Гренландия в размер на 200 милиона евро.

Сумата изглежда скромна, но става дума за територия с едва 56 000 жители и това е първи жест, който ще бъде последван от други мерки. Европейците проучват начини за сформиране на коалиция от страни – все още не е ясно дали с или без подкрепата на НАТО – за да предвидят възможни ходове от страна на Вашингтон. Но отпускането на тези средства би имало недвусмислен символизъм, в деня, в който е насрочена решаваща среща в американската столица между правителството на Доналд Тръмп и висши представители на Гренландия и Дания.

Датският министър-председател Метте Фредериксен отново определи като „неприемливи“ заплахите на републиканеца да поеме контрола над арктическия остров. Но Тръмп повтори в последните часове, че „по някакъв начин САЩ ще задържат Гренландия“.

Украйна и Гренландия са част от една и съща игра: след Венецуела, трусовете на Тръмп могат да достигнат Европа, ако САЩ изоставят Киев на съдбата му или решат да повторят интервенцията във Венецуела на европейска земя, на територията на НАТО, въпреки възможността да разрушат Атлантическия алианс.

Украйна продължава да бъде гнездо на оси предвид последните постижения на Русия

И през последните седмици тя предизвика истински главоболия в европейските институции: категоричният отказ на Белгия да използва замразените руски средства, съхранявани предимно от финансовата институция Euroclear, със седалище в Брюксел, принуди държавните и правителствени ръководители на ЕС, събрали се през декември, да изберат алтернативата да емитират съвместен дълг за финансиране на най-неотложните нужди на Украйна. От споразумението по тяхно желание бяха изключени основните съюзници на Москва на европейска територия: Чешката република, Унгария и Словакия.

Въпреки всичко, ЕС искаше да се похвали с постигнатото споразумение:

„Изпълнихме ангажимента си да финансираме Украйна за следващите две години с 90 милиарда евро и се споразумяхме, че Украйна ще върне тези пари едва, когато Русия плати за щетите, причинени от войната. Освен това ще задържим руските активи, докато Русия не плати“, заяви в края на срещата председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

След сключването на това политическо споразумение през декември оставаха да се уточнят подробностите по заема: това ще бъде решено днес в Брюксел, на първото заседание на ниво комисари за новата година, на което ще се обсъждат актуалните теми, свързани с Венецуела, Гренландия и Иран.

Според консултираните източници, парите ще бъдат отпуснати с условия: преди всичко, те трябва да бъдат изразходвани в Украйна и в ЕС. Единственото изключение е ясно: ако европейският блок не е в състояние да предостави в определен срок военно оборудване – например танк, чиято доставка ще отнеме три години – това оборудване може да бъде закупено извън границите на Общността.

Парите се използват главно за отбранителната промишленост на Украйна и ЕС, както и за други цели, а в трети страни – само когато Украйна обоснове причината, уточняват източниците, с които се консултирахме. Закупуването на материали „произведени в Европа“ беше настоятелно искане на няколко страни, особено Франция.