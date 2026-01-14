10 години затвор заплашват Юлия Тимошенко след обвинението в корупция ВИДЕО

10 години затвор заплашват Юлия Тимошенко след обвинението в корупция.

Бившият украински премиер е обвинена в предлагането на подкупи на депутати след разследване и акция, проведена от антикорупционните органи на страната, разкриха властите в сряда.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) са извършили акции в офисите на политическа партия във вторник вечерта.

По-късно беше съобщено, че претърсванията са извършени в централата на партията "Батькивщина" (Отечество), ръководена от Тимошенко.

Тимошенко потвърди новината за акцията в сряда сутринта и отхвърли всички обвинения срещу нея, наричайки ги "абсурдни".

НАБУ и САПО издадоха изявление, в което се казва, че са уведомили "лидера на една от фракциите във Върховната рада на Украйна за подозрението си, че тя е предложила незаконни облаги на членове на украинския парламент".

"Според разследването, след като НАБУ и САП разкриха фактите за получаване на незаконни облаги от украински депутати за приемане на решения по законопроекти в парламента през декември 2025 г., заподозреният е започнал преговори с отделни депутати за въвеждане на систематичен механизъм за предоставяне на незаконни облаги в замяна на лоялно поведение по време на гласуване", се казва в изявлението.

Антикорупционните органи заявиха, че това не са еднократни споразумения, а "редовен механизъм за сътрудничество, който предвижда авансови плащания и е проектиран за дълъг период".

"Членовете на парламента е трябвало да получат инструкции как да гласуват, а в някои случаи и как да се въздържат или да не участват в гласуването", се добавя в изявлението.

НАБУ и САП също така публикуваха видео, което включва записи на предполагаемите договорености и кадри от претърсването във вторник вечерта. Лицето във видеото и снимките е замъглено, но Тимошенко може лесно да бъде разпозната по характерната ѝ прическа.

НАБУ публикува и предполагаема инструкция, изпратена от Тимошенко до депутат. По-конкретно, тя е инструктирала депутата да гласува в подкрепа на уволнението на Васил Малюк, ръководител на украинската служба за сигурност СБУ, министъра на отбраната Денис Шмигал и министъра на цифровата трансформация Михайло Фьодоров, според агенцията.

Тя също така е казала, че депутатът трябва да гласува против назначаването на Фьодоров за министър на отбраната, Шмигал за министър на енергетиката и Денис Маслов за министър на правосъдието, според предполагаемата инструкция.

Yulia Tymoshenko, ex-PM and Batkivschyna leader, has been officially charged by NABU with attempting to bribe MPs, offering cash for votes or switching sides. Footage from the raid shows stacks of dollars in her office. Tymoshenko, now in parliament, calls the charges “absurd.” pic.twitter.com/CMYpIfCoCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Украинският парламент назначи Фьодоров за министър на отбраната в сряда, който публикува силно формулирано послание в подкрепа на борбата на Украйна срещу корупцията.

"Доверието е нашата основна валута във взаимодействията ни с партньорите, обществото и военните. Ето защо борбата с корупцията е основата на новото Министерство на отбраната", каза той. "Днес всеки, който краде по време на война, е наш враг."

Акциите и съобщенията на НАБУ идват две седмици след като украинските антикорупционни надзорни органи заявиха на 27 декември, че са разкрили престъпна група, включваща депутати, които са получавали пари в замяна на парламентарни гласове.

Тимошенко отрича

В публикация във Facebook в сряда Тимошенко нарече операцията на НАБУ и САП "така наречените спешни разследващи действия" и заяви, че те "нямат нищо общо със закона или правосъдието".

Тимошенко заяви, че претърсванията са извършени без заповед и са били придружени само от "шумни публични изявления онлайн без никакви доказателства".

Тя определи претърсването като "грандиозен PR трик" и каза, че следователите "не са открили нищо", вместо това са иззели нейните "служебни телефони, парламентарни документи и лични спестявания, всички от които са напълно декларирани в официалната ми декларация за имущество".

"Категорично отхвърлям всички тези абсурдни обвинения. Изглежда изборите са много по-близо, отколкото изглеждаха. И някой е решил да започне да разчиства политическите ми конкуренти."

Тимошенко е била министър-председател на Украйна през 2005 г. и отново от 2007 до 2010 г.

Нейната партия "Батькивщина" в момента държи 25 места в украинския парламент, Върховната рада.