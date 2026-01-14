IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

10 години затвор заплашват Юлия Тимошенко след обвинението в корупция ВИДЕО

Тимошенко потвърди новината за акцията, но отрече обвиненията

14.01.2026 | 16:52 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

10 години затвор заплашват Юлия Тимошенко след обвинението в корупция. 

Бившият украински премиер е обвинена в предлагането на подкупи на депутати след разследване и акция, проведена от антикорупционните органи на страната, разкриха властите в сряда.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) са извършили акции в офисите на политическа партия във вторник вечерта.

По-късно беше съобщено, че претърсванията са извършени в централата на партията "Батькивщина" (Отечество), ръководена от Тимошенко.

Тимошенко потвърди новината за акцията в сряда сутринта и отхвърли всички обвинения срещу нея, наричайки ги "абсурдни".

НАБУ и САПО издадоха изявление, в което се казва, че са уведомили "лидера на една от фракциите във Върховната рада на Украйна за подозрението си, че тя е предложила незаконни облаги на членове на украинския парламент".

"Според разследването, след като НАБУ и САП разкриха фактите за получаване на незаконни облаги от украински депутати за приемане на решения по законопроекти в парламента през декември 2025 г., заподозреният е започнал преговори с отделни депутати за въвеждане на систематичен механизъм за предоставяне на незаконни облаги в замяна на лоялно поведение по време на гласуване", се казва в изявлението.

Антикорупционните органи заявиха, че това не са еднократни споразумения, а "редовен механизъм за сътрудничество, който предвижда авансови плащания и е проектиран за дълъг период".

"Членовете на парламента е трябвало да получат инструкции как да гласуват, а в някои случаи и как да се въздържат или да не участват в гласуването", се добавя в изявлението.

НАБУ и САП също така публикуваха видео, което включва записи на предполагаемите договорености и кадри от претърсването във вторник вечерта. Лицето във видеото и снимките е замъглено, но Тимошенко може лесно да бъде разпозната по характерната ѝ прическа.

 

НАБУ публикува и предполагаема инструкция, изпратена от Тимошенко до депутат. По-конкретно, тя е инструктирала депутата да гласува в подкрепа на уволнението на Васил Малюк, ръководител на украинската служба за сигурност СБУ, министъра на отбраната Денис Шмигал и министъра на цифровата трансформация Михайло Фьодоров, според агенцията.

Тя също така е казала, че депутатът трябва да гласува против назначаването на Фьодоров за министър на отбраната, Шмигал за министър на енергетиката и Денис Маслов за министър на правосъдието, според предполагаемата инструкция.

Украинският парламент назначи Фьодоров за министър на отбраната в сряда, който публикува силно формулирано послание в подкрепа на борбата на Украйна срещу корупцията.

"Доверието е нашата основна валута във взаимодействията ни с партньорите, обществото и военните. Ето защо борбата с корупцията е основата на новото Министерство на отбраната", каза той. "Днес всеки, който краде по време на война, е наш враг."

Акциите и съобщенията на НАБУ идват две седмици след като украинските антикорупционни надзорни органи заявиха на 27 декември, че са разкрили престъпна група, включваща депутати, които са получавали пари в замяна на парламентарни гласове.

Свързани статии

Тимошенко отрича 

В публикация във Facebook в сряда Тимошенко нарече операцията на НАБУ и САП "така наречените спешни разследващи действия" и заяви, че те "нямат нищо общо със закона или правосъдието".

Тимошенко заяви, че претърсванията са извършени без заповед и са били придружени само от "шумни публични изявления онлайн без никакви доказателства".

Тя определи претърсването като "грандиозен PR трик" и каза, че следователите "не са открили нищо", вместо това са иззели нейните "служебни телефони, парламентарни документи и лични спестявания, всички от които са напълно декларирани в официалната ми декларация за имущество".

"Категорично отхвърлям всички тези абсурдни обвинения. Изглежда изборите са много по-близо, отколкото изглеждаха. И някой е решил да започне да разчиства политическите ми конкуренти."

Тимошенко е била министър-председател на Украйна през 2005 г. и отново от 2007 до 2010 г.

Нейната партия "Батькивщина" в момента държи 25 места в украинския парламент, Върховната рада.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Юлия Тимошенко затвор корупция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem