Юлия Тимошенко: Обискът в офиса ми е грандиозен пиар ход

Лидерът на "Батькивщина"х Юлия Тимошенко потвърди, че цяла нощ в офиса на партията са се провеждали обиски. По думите ѝ обаче силовите органи не са имали съдебно разрешение.

Тя коментира във "Фейсбук" следствените действия на от Националното бюро за корупция на Украйна /НАБУ/ срещу нея, съобщи "Страна.ua".

Преди това депутатът от партия "Европейска солидарност" Алексей Гончаренко съобщи в своя Telegram канал, че НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са провеждали обиски в офиса на "Батькивщина" почти през цялата нощ.

Тимошенко също така заяви, че "категорично отхвърля всички абсурдни обвинения“.

"Само гръмки публични изявления в интернет без каквито и да било доказателства. Обискът е грандиозен пиар ход. Нищо не намериха, затова просто иззеха служебните ми телефони, парламентарни документи и лични спестявания, информацията за които е напълно отразена в официалната декларация“, написа Тимошенко.

Тя смята, че случващото се е за отстраняването ѝ като политически конкурент.

Припомняме, че ден по-рано от НАБУ и САП заявиха, че са разобличили ръководителя на една от депутатските фракции във Върховната рада за предложение на "неправомерна облага“ на редица народни депутати от други фракции за гласуване "за" или "против" конкретни законопроекти. Депутатът Гончаренко съобщи, че става дума за Юлия Тимошенко, лидера на партия "Батькивщина".

