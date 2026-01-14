Руски войски пак се опитаха да атакуват украинци от тръба, но дроновете ги забелязаха ВИДЕО

Украинските сили в Харковска област разкриха и унищожиха руски опит за установяване на това, което се смяташе за "безопасно убежище" в дренажен тунел, минаващ под местен път, според кадри, публикувани от 5-та бригада на Националната гвардия на Украйна на 14 януари.

Руските войски изглежда са предположили, че подземната конструкция предлага скрито място от наблюдение и удари. Но хидравличният тунел отдавна е бил под непрекъснато визуално наблюдение от украински оператори на дронове.

Украинските дронове са изчакали подходящия момент - позволявайки на руската щурмова група да завърши изграждането на убежището си в тунела - преди да ударят конструкцията.

"Както показа последвалото видеонаблюдение, стоманобетонните конструкции на тунела надеждно са погребали няколко руски окупатори под себе си", се казва в изявление на бригадата.

През март миналата година руските сили се опитаха да използват голям газопровод като скрит маршрут за започване на атака срещу украински позиции в сектора Купянск.

Според украински официални лица и военни блогъри, войските са вървели около 15 км вътре в тръбопровода, който Москва доскоро е използвала за изпращане на руски газ към Европа. Някои бяха прекарали няколко дни в тръбата, преди да ударят украинските части от тила близо до град Суджа.

По-късно операцията е била разкрита и смазана от украинските въздушно-десантни войски.