IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Турист в Испания опита да качи на самолет починалата си съпруга в количка

Не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че тя е мъртва

15.01.2026 | 07:41 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Испанската полиция потвърди, че 80-годишен турист е направил опит да се прибере у дома от Тенерифе, превозвайки починалата си съпруга в инвалидна количка, съобщава ДПА.

Говорителка на полицията заяви пред германската информационна агенция, че мъжът е успял да премине проверките за сигурност на летище Тенерифе Сур. Инцидентът е станал в края на миналата година.

Служителите на летището са заподозрели, че нещо не е наред, след като забелязали, че възрастната жена не показва признаци на живот, а един от тях установил, че ръката ѝ е напълно изстинала. По-късно лекар е потвърдил смъртта ѝ.

Тъй като полицията не е открила данни за извършено престъпление, мъжът не е бил арестуван.

По думите на говорителката не е ясно откъде са били мъжът и съпругата му, нито накъде точно са пътували. Също така не е известно дали мъжът изобщо е осъзнавал, че съпругата му е починала.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Испания турист починала съпруга самолет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem