Тимошенко отвърна на удара: Обвини Зеленски в корупция ВИДЕО

След обвиненията в корупция от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), Юлия Тимошенко, ръководител на украинската опозиционна партия "Баткившчина" (Отечество), се обърна към Върховната рада, където обяви борба с корупцията и обвини в това президента на страната Володимир Зеленски.

"Украйна се превърна в център на корупция на всяко ниво – от държавния глава до най-ниския чиновник. Борихме се и ще продължим да се борим с широко разпространената корупция, която е проникнала във всички клонове на управлението в Украйна", заяви тя, цитирана от изданието "Страна".

Но срещу Тимошенко се появиха солидни доказателства, когато Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) публикува аудиозапис на разговор с ръководителя на фракция във Върховната рада относно плащането за парламентарни гласове.

Тимошенко е заподозряна в организиране на преговори с отделни членове на парламента "относно прилагането на системен механизъм за предоставяне на неправомерни облаги в замяна на лоялно поведение по време на гласуване.

Според източници от Върховната рада, разговорите с Юлия Тимошенко са били записани и изтекли в Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) от член на парламента от партията "Слуга на народа", действащ като агент-провокатор за антикорупционните агенции.

Няколко депутати от "Баткивщина" казаха пред "Страна", че това е Сергий Кузминих. Други все още не са потвърдили това. Що се отнася до Кузминих, през 2022 г. самият той стана обвиняем по дело за корупция в НАБУ.

Според широко разпространеното мнение сред депутатите, антикорупционните агенции са вербували Кузминих като агент-провокатор, който с одобрението на НАБУ и САП предлага корупционни схеми на различни хора, а след това въз основа на тези схеми се образуват наказателни дела.

"Говорят за това от миналата година. Някои уебсайтове дори наскоро съобщиха, че Кузминих е бил вербуван от НАБУ. Разпространяват се слухове, че някои други депутати, замесени в наказателни дела на НАБУ, също са сключили сделки с разследващи и са готови да действат като агенти-провокатори", каза един депутат пред "Страна".

Друг източник в Радата твърди, че цялата история с подкупа на Тимошенко е била оркестрирана от НАБУ и САП от самото начало.

"Не говорим за това, че някои депутати доброволно са се обърнали към Юлия и са предложили услугите си за гласуване срещу пари. Говорим за това, че НАБУ е решило да се възползва от желанието на Юлия да разшири влиянието си в Радата и да получи възможността да блокира определени гласувания, за да организира наказателно дело срещу нея. Затова специално обучени депутати са се обърнали към Тимошенко и са предложили услугите си. И тя, оказва се, се е хванала на въдицата", каза депутатът, без да потвърди, че Кузминих е бил провокаторът.

В политическите среди има три основни теории за това защо НАБУ е решило да се насочи конкретно към Тимошенко

Първата е, че действията на НАБУ и САП са били координирани с Банкова, за да "дисциплинират" "Слугите на народа": да провокират Тимошенко да се опита да подкупи, след което да издадат подозрение, за да възпрат други от подкупване на депутати от фракцията „Слуга на народа“ и да възпрат самите депутати от продажба.

Втората теория се основава на противоположната предпоставка: Тимошенко се е опитала да провали гласуването за министри в координация с Банкова, която искала да използва посреднически мерки, за да предотврати назначаването на Денис Шмигал и Михайло Федоров, които Зеленски смята за недостатъчно лоялни, особено последния. Освен това, само благодарение на гласовете на "Батькивщина" Васил Малюк е бил уволнен, ход, на който се противопоставя "анти-Зеленската коалиция", подкрепяна от НАБУ и САП.

И накрая, има и трета, по-разпространена теория. Тя предполага, че НАБУ и САП продължават да работят за реформиране на мнозинството в Радата в интерес на "анти-Зеленската коалиция" и следователно се опитват да сплашат колкото се може повече депутати или дори цели фракции с наказателни дела. За тази цел, преди Нова година, беше нанесен удар на група депутати, близки до Зеленски (Кисел и компания), а сега и на Юлия Тимошенко, която редовно се изказваше срещу НАБУ и по някои въпроси директно осуетяваше плановете на "анти-Зеленската коалиция", както беше и с гласуването за оставката на Малюк.

"Операцията срещу Тимошенко беше планирана от началото до края от НАБУ и следователно не може да се говори, че е мярка, координирана с Банкова, за засилване на дисциплината сред депутатите на "Слугите на народа". Противниците на Зеленски наистина искат да реформират Радата, за да отговарят на собствения им дневен ред. Но основният им инструмент не е подкупът, а по-скоро натиск върху депутатите чрез НАБУ и САП чрез образуване на наказателни дела. Следователно, аферата с Тимошенко по никакъв начин няма да укрепи единството в редиците на "Слуга на народа". Напротив, самото дело срещу Юлия е замислено като опит да се използва наказателното дело за привличане на "Батькивщина" в "анти-Зеленската коалиция", както и за отделяне на Тимошенко от Банкова, така че подобни инциденти като гласуването за Малюк да не се случват отново. Но все още не е ясно дали това ще успее да укроти Тимошенко и нейната фракция. Това ще се види при последващите гласувания", каза парламентарен източник.

На 14 януари вестник "Обозревател" съобщи за претърсвания на Тимошенко и Давид Арахамия, лидер на фракцията "Слуга на народа". По-късно Тимошенко потвърди , че антикорупционните органи са извършили претърсвания на офиса на партията във връзка с разследване за корупция. Тя определи претърсването като "мащабен PR трик".

Лидерът на украинската опозиционна партия "Баткившчина" (Отечество) и бивш премиер на Украйна Юлия Тимошенко е предлагала на членовете на Върховната рада (украинския парламент) 10 000 долара на месец в замяна на конкретни парламентарни гласове, както се разкрива в аудиозаписи, публикувани от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) на Украйна. Подкупите са били в американски долари, а в записа Тимошенко говори на руски език.

Председателят на Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) на Украйна Олга Постолюк потвърди обвиненията срещу Тимошенко, която е изправена пред от пет до десет години затвор.